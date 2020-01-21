總統蔡英文今（21）日上午前往台南慰勉「陸軍部隊訓練南區聯合測考中心」，並與中心官兵及寒假戰鬥營學生共進午餐，蔡英文期盼國軍以身穿軍服為榮，不要忘記這身軍服所代表的責任，戮力職守，用實事求是的精神，讓國人看到國軍的優秀，相信國軍的戰力，認同國防的發展，信任國家的安全穩定。

蔡英文表示，和平一定要靠堅實的國防。而國防除了要有良好的武器、裝備外，更要有優秀的國軍官兵。優秀的國軍不僅是國防的基礎，更是社會未來發展的動力。

南區聯合測考中心同時也負責寒假戰鬥營及全民國防活動的推廣，蔡英文讚許活動成效良好，例如在南部戰場抗壓體驗營，86個名額，就有200多人來報名。

蔡英文認為，透過這些活動，不僅有利於社會對國軍的認同，對第二階段提升素質的募兵制度會有很大的助益。同時，未來後備制度的改革，也需要整合各地聯合測考中心的能量，讓後備軍人維持在營期間的本事。對於各地聯合測考中心的精進，除了垂直性的提升外，更要有水平面的擴大，擴大在全民國防與後備戰力的任務，國防部要儘速完成相關的規劃。

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(中時電子報)