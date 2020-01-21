在農曆春節前夕，總統蔡英文今（21）日至嘉義視察慰勉「空軍第四聯隊」，對第四聯隊及救護隊在各項任務中的傑出表現表示肯定，她指出，將屆農曆春節，國防沒有假期，希全體官兵務必做好戰訓本務，堅守崗位，守護國家安全。國軍守護國家，國人當國軍的後盾，只有團結一心，才能保障國家安全。

蔡英文在扺達嘉義基地後，首先聽取F-16V戰機接裝換訓簡報，以及F-16V戰機、黑鷹直升機及救護裝備介紹。蔡英文隨後表示，參謀總長沈一鳴和七位優秀同仁殉職後，念茲在茲的，就是嘉義基地的官兵。在殉職的將士當中，有三位是跟大家朝夕相處的同仁，深切體會大家心裡一定是非常難過與不捨。所以到四聯隊，就是來為大家加油打氣，不論發生什麼事情，「我一定會跟國軍弟兄姊妹站在一起，做各位的後盾。」

蔡英文指出，目前四聯隊正在加速進行F-16V的接裝換訓作業。在美方的協助下，不僅在去年，已經有隊長林猷翔上校等23員合格完訓，成為世界首批完成換裝F-16V型機作戰隊，現在更有七位飛行員取得種子教官資格。

此外，蔡英文也表達對救護隊的肯定，總是盡最大的努力，克服一切困難，來拯救國人生命，守護國人安全。

蔡英文認為，守護中華民國台灣，從來就不是只有國軍的事，而是要全體國人一起團結奮鬥。國軍守護國家，國人也一定會當各位的後盾，只有團結一心，才能保障國家安全。

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(中時電子報)