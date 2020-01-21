目前就讀於德國漢諾威音樂學院鋼琴博士班的台灣鋼琴美女江佳蓁，去年底獲頒2019 Dr. Eva Maria Zbick青年藝術家獎和2500歐元獎金，德國奧伯豪森市（Oberhausen）市長Daniel Schranz也親自頒獎，盛讚這位來自美麗寶島的鋼琴小魔女。

在得獎者音樂會中，江佳蓁除了演出蕭邦和李斯特的作品之外，還演出了兩首自己創作的鋼琴作品，一首20分鐘的三樂章B調鋼琴奏鳴曲和g小調前奏與賦格，其中前奏與賦格為世界首演。 市長在致詞中鼓勵江佳蓁在演奏及創作的領域努力不輟、再接再厲。

江佳蓁在德國樂壇被譽為琴鍵上跳舞的女孩。

江佳蓁，出生於台灣桃園的鋼琴演奏家、作曲家，5歲參加山葉音樂教室隨即自創第一首鋼琴作品 “大海的浪濤”，7歲上第一堂獨奏鋼琴課，10歲獲得台灣全國學生音樂比賽國小音樂班組第二名。15歲考入德國漢諾威音樂、戲劇與傳媒學院先修班，16歲跳級兩年考上大學部。23歲跳級考上漢諾威音樂戲劇與傳媒學院博士班，目前已於2019年7月通過博士學位的第一場資格考試，並在考試中首演長達20分鐘的個人創作之鋼琴奏鳴曲，獲得全體教授高度讚譽。

江佳蓁15歲於桃園文化局演藝廳舉辦個人首場鋼琴獨奏會，16歲時與漢諾威青年管弦樂團演出蓋西文之藍色狂想曲，19歲於台北藝術大學交流示範演出全套巴哈郭德堡變奏曲，20歲時第一次於台灣台北國家演奏廳首演，再次舉辦個人鋼琴獨奏會。21歲與北德廣播愛樂交響樂團(NDR Radiophilharmonie)於漢諾威大廣播廳(Der Grosse Sendesaal)演出貝多芬的第三號鋼琴協奏曲，並在音樂會中接受主持人採訪。

求學期間曾獲得2015年大巴黎區國際鋼琴比賽青年組第一名、2015年西班牙哈維亞國際鋼琴比賽青年組第一名、2013年漢諾威音樂戲劇與傳媒學院舉辦之卡爾貝格曼鋼琴視譜比賽第一名，以及2018年於俄羅斯聖彼得堡舉行之亞州國際音樂大賽鋼琴協奏曲組冠軍，與聖彼得堡社會愛樂交響樂團(Symphony Orchestra of Saint-Petersburg Philharmonic Society)合作莫札特降E大調鋼琴協奏曲, K271。

她演出足跡遍及歐洲各地如德國、法國、英國、荷蘭以及西班牙等等。攻讀鋼琴博士學位之外，持續創作不輟，主要為鋼琴作品為主，目前已累積大型奏鳴曲、前奏與賦格、變奏曲、幻想曲以及狂想曲等作品。江佳蓁獲選為首屆《Prestige》雜誌臺灣2016年度” 40 Under 40”風雲榜人物，就如採訪中所言，不管有多少困難，她都將會以生命的熱情持續演奏下去。

(中時電子報)