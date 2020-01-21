邁入第19屆，近年來皆有超過百家廠商報名的COMPUTEX官方獎項Best Choice Award（簡稱BC Award），已於日前開放線上報名。主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）表示，因應Edge AI、5G、IoT、HPC（高效能運算）、電競等數位經濟應用趨勢，BC Award今年新增「邊緣運算」、「智慧物流」、「機器人」等多項，以符合數位轉型跨界解決方案需求。

國際調研機構IDC指出，隨著企業數位轉型愈趨積極，IDC預測2020年全球數位轉型將進入「轉型2.0世代」，企業的數位轉型將從過去專注「數位技術」進入「數據驅動」，其中又以AI最為關鍵。以台灣市場為例，數位轉型將朝融合式發展走向端雲共生，並全面導向智慧自動化發展，隨著終端裝置AI能力提升而顯著躍進，包括電腦運算、消費裝置、零售、製造、醫療、能源、汽車、智慧城市等產業都將全面導入AI。IDC並預測，台灣AI採用率在2021年將達到43%。

BC Award自2002年開辦，順應產業趨勢發展，逐步由硬體轉型為應用導向的競賽，2020年因應Edge AI、5G、IoT、HPC（高效能運算）、電競等數位經濟應用趨勢，新增「邊緣運算」、「無人機」、「無人載具」、「機器人」、「智慧物流」、「半導體」、「感測器」、「量子科技」、「直播解決方案」等多類產品報名項目。

TCA今年仍將委託臺灣大學計算機及資訊網路中心執行，籌組全方位評審團，針對產品的功能獨特性、產品創新性、市場潛力三大指標，評選出得獎產品。TCA表示，即日起至4月10日下午3點止，廠商登入BC Award官網報名系統，填寫產品相關資料，可不限件數、免費報名。

(時報資訊)