來韓國近郊玩雪趣！旅遊體驗平台KKday特別公開近年最熱門的「韓國近郊娛樂活動」，不只有首爾，還帶你前往韓國江原道，讓帥氣歐爸教你滑雪、欣賞絕美燈光秀、現採草莓果醬與拜訪超萌草泥馬。或參加夜間滑雪場體驗，欣賞夜晚雪場美景。

韓國人氣雪盆體驗。（圖取自KKday官網）

來到江原道，不只有滑雪，還能到新興景點「聖誕老人村」與可愛動物們近距離互動！一進入聖誕老人村讓人有置身北歐的錯覺，一隻隻白胖胖的綿羊便會歡迎你的到來，現場也可以購買飼料體驗當牧羊人的樂趣！

江原道新興的拍照打卡景點——兩水頭，源自南北漢江的交會處而得其名，是多部韓劇與電影的拍攝地，也是韓國戀人們拍婚紗、散步約會的人氣景點。天氣晴朗時，湖面會映出白雲與蔚藍的天空，沿著岸邊散步，欣賞著療癒人心的迷人景色，重現韓劇浪漫氛圍。

晨靜樹木園五色星光夜燈。（圖取自KKday官網）

江原道另一處知名網美景點——晨靜樹木園。春夏時節可以盡情欣賞百花盛開的景色，五色星光庭院展則是冬天特有的美景。晚間點燈後整個園區七彩炫目，童話世界裡的南瓜馬車、傑克與魔豆、公主的城堡等，皆以繽紛的霓虹燈光呈現，充滿夢幻又浪漫的氛圍下，隨處都可以拍出美照！

韓國人氣雪盆體驗。（圖取自KKday官網）

寒假來臨，想帶著小孩出國也OK！行程中可以與小朋友一起體驗玩雪盆的樂趣，感受乘坐雪盆從斜坡上滑下來的快感！行程特選韓國有機農場，體驗現採新鮮草莓之外，還可以親自製作果醬帶回家當伴手禮。

草莓牧場現摘草莓。（圖取自KKday官網）

韓國最大的草泥馬牧場，佔地超過一整個山頭！這裡不只擁有多隻地表最萌教主草泥馬，還有馬兒、山羊、小兔子、迷你豬等各種可愛動物，遊客們可以在這裡與小動物們一起互動，並隨著農場主的講解，了解牠們的生活習慣，體驗一場既知識又趣味的牧場之旅。

2020 九族櫻花季即將開跑，也能順遊日月潭賞美景。（圖取自KKday官網）。

農曆年假將至，來不及規劃出國行程也沒關係，KKday精選台灣Top 6 網友推薦超值人氣行程，從熱門樂園、多日遊行程到人氣美食餐廳，還沒有規劃春節要去哪邊旅行的你，搭配「春暖花開走春趣——全台行程滿2200折300」活動優惠！春節假期就讓自己好好在美景、美食中度過囉！

(中時電子報)