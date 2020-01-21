武漢肺炎疫情升溫，截至目前大陸已有4人死亡，鄰近國家也有疑似案例出現，導致民眾只要一聽到「武漢」2字，無論是食品、人或是機場等都人心惶惶。對此有不少武漢人委屈表示，大家清一色都要武漢人別亂跑，甚至還罵武漢人素質低、智商低，「我們每天在武漢擔心、受怕還要被罵，真的無語，還沒得病，罵都被罵死了。」

截至目前已有14名醫護人員確診感染。（圖／翻攝自微博）

武漢病情爆發後，人心惶惶，連自家人都不挺自己人，紛紛在微博表達嫌棄，「周圍、公司都是武漢人，就連宿舍同房的也是，過幾天他們回武漢，年後就被包圍了，我好慌。」還有人要武漢人好好待在家裡，不要出門把傳染病傳染給別人。

武漢華南海鮮市場，被懷疑是這波肺炎的源頭。（圖／原来是念初吖微博）

對此武漢網友指出，真的不懂為何要罵武漢人，剛開始大家認為沒這麼嚴重，是因為當時報導就是可能不會人傳人，怕外地人恐慌，後來在各地發現武漢肺炎，矛頭卻都指向那些武漢人，人家出去的時候肯定不知道得了肺炎，人都是愛惜生命的，誰得病不去治，而且武漢流動人口本來就很多，要怎麼控制。

武漢網友表示，網路上一堆人要武漢人別亂跑，就待在武漢，放心武漢本地人是不會出去的，因為大家嚇得連門都不敢出，現狀就是口罩都賣到斷貨，大家都很重視疫情。

疫情爆發，4萬多家庭吃年夜飯被罵翻。（圖／翻攝自微博，下同）

也有武漢人悲情發文表示，「武漢人被罵怕了，求封城吧；武漢人現在陷入了被病毒感染的恐慌，還要忍受各地的抹黑，甚至還有人說要把武漢炸了、人殺光，請積點口德可以嗎。」

另外有網友分析，疫情會如此嚴重就是武漢人不覺得怎麼樣，導致4萬人群聚交叉感染，甚至嫌4萬人太少，武漢某社區還搞了一個4萬多家庭，相當於10萬人的年夜飯，且武漢的外地人本來就很多，搞不好根本就不是武漢人得的病。

網友指出，還有人提出封城的想法，但武漢是九省通衢，封個武漢等於半個大陸都癱瘓，武漢的地理位置非常重要，不可能封城；目前還沒有找到治療的藥，因此在此呼籲大家不要吃生食、野生動物，因為沒有確定是否為野生動物造成的，能避免就儘量避免。

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(中時電子報)