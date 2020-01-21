北市研究院路2段35巷一棟公寓，21日下午1時許突傳出火警，疑似起火點的4樓竄出濃煙，消防局獲報後列為3級火警，派出15輛消防車、2輛救護車、46人前往馳援灌救。

火勢在約半小時後撲滅，警消目前正在清查屋內有沒有人受困。

(中時 )