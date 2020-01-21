北市研究院路火警 消防灌救清查中 14:032020/01/21 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 研究院路2段35巷發生3級火警。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市研究院路2段35巷一棟公寓，21日下午1時許突傳出火警，疑似起火點的4樓竄出濃煙，消防局獲報後列為3級火警，派出15輛消防車、2輛救護車、46人前往馳援灌救。 火勢在約半小時後撲滅，警消目前正在清查屋內有沒有人受困。 (中時 ) #火警 #研究院 #北市 #消防局 #起火點 也許您會感興趣 推薦閱讀 中古車行存放520公斤爆竹 沒收開罰 02:262020/01/17 地方新聞 新竹消防弟兄拜天公 祈願消防救護平安順利 14:112020/01/17 社會 苗栗消防局慶祝119消防節 辦理捐血活動 14:302020/01/17 社會 竹縣啟用救護紀錄雲端系統 急診延伸至救護現場 15:552020/01/17 生活 和平禪寺挺圳頂分隊 捐267萬救護車 17:502020/01/17 生活 竹縣消防局 讓救護紀錄上雲端 04:102020/01/18 地方新聞 新北土城羅江合贈消防局勘查車 強化救災 12:182020/01/18 社會 119消防節前夕 北市消防邀家庭防災藝起來 23:502020/01/18 社會 新北寒假宣導 「國民女友」祈錦鈅現身 15:402020/01/19 社會 打電話只喘氣 績優消防員蔡明環神救人 18:502020/01/20 社會 社會熱門新聞 活春宮男主角是他！建築小開老漢推車酒店妹 觸法又氣瘋老婆 - 社會 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 寶馬哥帶酒店妹當街嘿咻 老婆吉普賽臉陪老公到警局 - 社會 黑絲襪太誘惑？天秤男試車5度襲臀 還要女業代脫 - 社會 獨》陸軍中士離奇燒死車內成焦屍 檢警封鎖調查 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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