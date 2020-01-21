身為台灣人，幾乎等於就是即時通訊軟體LINE的使用者。因為LINE在台使用者人數高達2100萬，幾乎要逼近總人口數。然而擁有廣大使用者作為基礎，就代表著LINE對用戶有著極強的吸力，無論是為私人聯絡或是工作的緣故，很難不倚靠LINE的相關平台。不過近期LINE因為調整官方帳號收費方式，導致費用上升，甚至發生慈濟「志工早會 (大愛新創）」號召師兄、師姐搬家，轉戰Telegram的新聞。究竟在眾多即時通訊平台中，Telegram為何雀屏中選，得以擁有足以取代LINE的特點，一起來了解吧。

或許是這一股師姐們轉戰Telegram的風潮，根據蘋果App Store的資訊，Telegram是今日免費App排行第三的軟體，近期下載量明顯有上升的趨勢。這一款即時通訊軟體究竟有何特色呢？

一、跨平台支援與備份

Telegram原生支援各大系統，包含Windows、macOS、Linux、iOS以及Android，此外也有網頁版。每一次登入時，都是透過傳送到用戶手機的隨機密碼。登入後，即可閱讀先前所有的訊息、存取暫存檔案，因為Telegram透過雲端備份了用戶的通訊資料。

針對透過雲端保存Telegram用戶這一點，用戶也不用太過擔心，因為該平台主打隱私，正是因為這一點，曾經因為拒絕交付用戶資料給俄國政府而遭到封殺。因為保障用戶隱私這一點（也支援端對端加密），在香港反送中事件中也成為參與者主要選用的通訊軟體。

二、可用為雲端文檔管理工具

由於前述的跨平台支援與備份功能，Telegram也成為不少人用來分享檔案的媒介。在單一聊天室中，支援了無上限的檔案儲存空間，單個檔案也支援到1.5GB大小。此外，透過Telegram分享的軟體也不會有過期問題，對於不少人來說也可作為雲端檔案備份工具來使用。

三、群組功能很強大

Telegram除了一對一聊天的功能，當然也支援群組聊天，上限可達20萬人，還可指定讓特定成員成為管理員，避免有惡意人士隨意將人退群，導致群組重要資料因此消失的困擾。此外也有類似Facebook粉絲專頁的「頻道」功能，參與人數則沒有上限。

四、開源特性

基於開源的特性，只要有開發能力都可以針對Telegram打造自己想要的通訊軟體特性，甚至發生過開發者社群開發的Telegram X被官方承認，作為主要維護版本，且也提供用戶下載的事件。台灣則也網友開發出中文化版本，在軟體功能上可說是頗為全面。

當然相比LINE來說，作為即時通訊軟體而言，Telegram跟其他即時通訊軟體一樣，最大的挑戰就是用戶群不多。不過以慈濟師姐號召相關團體一起搬家的事件來說，將整群聯絡人直接搬到Telegram，可說某個程度上克服了Telegram先天的弱勢。只是短時間內免不了需要花一些時間適應，等候陣痛期過了，或許便更能體會到Telegram的特點。

(中時電子報)