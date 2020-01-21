武漢肺炎出現確診病例，陸委會16日宣布，將武漢市提升為黃色旅遊警示區域，如此是否影響旅客出遊意願？承辦大陸團的可樂、東南、雄獅等旅行社均表示，確實有零星詢問電話，但也會告知旅客，遊覽車每天都會消毒打掃、提供口罩、備妥濕紙巾，如果真要退費，就依契約書內容走。

武漢肺炎是否影響武漢團出團？品保協會發言人李奇嶽說，春節期間是台商回台旺季，大陸春節人滿為患，旅遊狀況不舒適，台灣團較少去大陸旅行，因為春運太擠並沒有像東南亞、日本來得熱門，如果真的不想去，只能按契約書辦理，且武漢是二線城市，目前只有零星詢問電話。

可樂旅遊表示，目前會先告知明天的車子均會清潔消毒、供應乾洗手及口罩，並建議全程戴上，如果客人有疑慮，可以協助取消、轉團，如果已經開票的團，會斟酌收取部分手續費；目前想轉團、取消的人數不明確，都在統計中，但差不多有一成。

雄獅旅行社表示，目前多數旅客僅是詢問，取消的客人很零星，不到一成，但會先備妥口罩、乾洗手、酒精噴霧，也不會安排野生動物景點，在特殊料理部分，蛋、肉要全熟，領隊也會提醒宣導。如果要退費，會按比例收費，盡量從寬認定。

東南旅行社表示，目前大陸區域出現約一成左右旅客詢問關於退團相關資訊，由於現在是黃燈警戒區，若已開票，有實際相關費用產生，則收取產生的費用，若未實際產生費用，則依照旅遊契約書內容走；至於當地的地接社，目前遊覽車會每日消毒、打掃，每日發一次性使用口罩、備有濕紙巾。

(中時 )