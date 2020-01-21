縣長楊文科（左）送「眾望所歸」卷軸祝賀林為洲（中）連任立委。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（左）頒發當選證書給新科立委林思銘（右）。（羅浚濱攝）

新竹縣立委選舉國民黨全壘打，縣長楊文科21日代表中選會頒給連任立委的林為洲和新科立委林思銘當選證書，並送上「眾望所歸」卷軸祝賀，希望2位立委能協助打造竹縣未來30年榮景，3人均認國民黨要改造，才能浴火重生。

楊文科期盼2位林立委協助，向中央各部會爭取預算，讓他所推動的「十大交通建設」及「5支箭」政策能順利完成。林為洲和林思銘以立委竹縣有兩2席，指未來配合楊縣長推動縣政，將會有兩倍力量。3人並相互疊手強調要為新竹縣打拚。

楊文科認為，國民黨在總統大選落敗後，黨一定要進行改造，對中常委和黨主席的選舉辦法應以民意為基礎，同時最能代表民意的縣市長和區域立委，若能進入黨決策中心，相信做出來的決定也能符合民意。

林為洲感謝鄉親給他連任機會，強調未來4年任期有3項作為，首先是監督民進黨，2改革國民黨，3打造竹縣繁榮，尢其國民黨22日就要啟動改革會議，3月7日進行黨主席改選，相信經過總統大選的挫敗，黨的改造能更接地氣。

林思銘表示，國民黨已跟年輕人脫節，如何讓年輕人認同國民黨的政策及理念，是改造非常重要的一環，盼改革會議智庫要發揮力量，能就兩岸、國家內政議題及法制面重新檢討，才能讓國民黨浴火重生。

(中時 )