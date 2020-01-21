海巡署偵防分署屏東查緝隊日前查獲二級毒品製造工廠，積極向上溯源，由屏東地方檢察署指揮專案小組，於108年9月28日凌晨持屏東地方法院核發之搜索票，在屏東縣東港鎮東港漁港，發現「振○號」漁船船工搬運內容物不明之魚飼料袋至港內的「明○號」漁船，隨即發動搜索，分別於「明○號」及「振○號」漁船查獲第四級毒品甲基麻黃素各14袋(共28袋)計718公斤，甲基麻黃素為第二級甲基安非他命先驅原料，本次查獲量可製成約500公斤安毒，市值可達近新臺幣4億元，可供1千萬人次吸食。

本次由偵防分署屏東、鳳山查緝隊、南部分署第五、第六岸巡隊及高雄市政府警察局岡山分局等單位共同組成專案小組，並由海巡署第七、第八巡防區勤務統合；專案小組積極溯源，發現南部地區不法集團貪圖毒品暴利，將以漁船挾帶毒品原料入境，案經數月分析比對相關線情資料，鎖定「振○號」漁船涉嫌重大，旋即展開縝密部署，方能順利破獲本案，所查扣之犯罪物皆裝入飼料袋內掩藏，經拆封並以拉曼光譜分析儀器檢測，確認為第四級毒品甲基麻黃素，當場逮捕5名外籍移工及1名本國籍犯嫌，本案為歷年來在屏東地區漁港內所查獲之最大宗毒品走私案件。

海巡署偵防分署在屏東東港兩艘漁船上，查獲718公斤安非他命毒品原料甲基麻黃素，可製成500公斤安毒。(戴志揚翻攝)

海巡署偵防分署在屏東東港兩艘漁船上，查獲718公斤安非他命毒品原料甲基麻黃素，可製成500公斤安毒。(戴志揚翻攝)

本案經檢察官偵查終結，提起公訴，屏東查緝隊在此呼籲，毒品影響社會治安及國人身心健康甚鉅，海巡署於日前甫由署長陳國恩親自至臺北港主持誓師大會，執行春節重點期間擴大威力掃蕩工作，展現打擊不法之決心，更將毒品查緝列為重點工作事項，並結合各友軍單位共同合作，積極配合檢察機關執行全國性打擊毒品犯罪行動，除了宣示政府反毒決心，更希望能有效淨化社會治安，還給大眾安居樂業的生活環境，民眾如發現不法犯罪，可隨時利用「118」海巡免費服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安盡一份心力。

(中時電子報)