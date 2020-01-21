菲律賓衛生部21日宣布，正在對一名5歲孩童進行檢查，該名孩童從武漢抵達菲律賓後，出現發燒和咳嗽的現象。

目前，菲律賓共計出現4起疑似病例；此前，菲律賓阿克蘭省衛生部門表示，該省出現3起疑似病例，均是飛往長灘島的中國遊客。

(旺報 )