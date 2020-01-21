大政治大爆卦-無色覺醒》罷韓跟DPP無關？ 總統發話關鍵在韓 14:092020/01/21 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》罷韓跟DPP無關? 總統發話關鍵在韓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民間團體發動罷免高雄市長韓國瑜，蔡英文總統說，韓國瑜近期的改變，是一次的改變，至於高雄市民要在「他真正的改變了，而且我們對他有期待的可能性」，才會被說服。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #罷韓 #蔡英文 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓要花8000萬 苦苓竟喊划得來！ 12:292020/01/18 政治 死人通緝犯都罷韓 1300份聯署書被淘汰 13:042020/01/18 政治 高市罷韓將舉債 蘇揆稱會因應 04:092020/01/19 政治要聞 Wecare高雄春節成立罷韓總部 04:092020/01/19 政治要聞 罷韓案 選後爭端的開始 04:102020/01/19 時論廣場 中選會：相信高市府會自編預算罷韓 21:382020/01/19 政治 苦苓酸罷韓省1200億 游淑慧怒轟不懂別裝懂 08:462020/01/20 政治 王鴻薇：罷韓不只滅韓 更是滅國民黨 21:282020/01/20 政治 這世代挺韓大於罷韓 林濁水點出關鍵因素 08:422020/01/21 政治 揭罷韓成功與否關鍵！媒體人提四應對方式 11:372020/01/21 政治 政治熱門新聞 嗆開除韓國瑜、羅智強黨籍 網友怒起底粉專！ - 政治 支持韓選2024？最新民調結果網驚呆 - 政治 國民黨為何大敗？連勝文分析：輸在民進黨這招 - 政治 最新民調出爐 蔡做這事會被罵爆？網嚇傻 - 政治 某粉專嗆開除韓國瑜 蔣萬安這樣看 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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