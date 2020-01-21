賞雪不稀奇，看樹冰、泡乳頭溫泉、嘗米棒鍋好過癮！冬季雪景總是將日本妝點地更加動人。四季分明的日本東北、信越地方也有著只有冬天才體會得到的獨特風景！不世界上唯一的「雪猴泡湯奇景」、形狀像怪獸而被稱作「雪怪」的「樹冰」、「男鹿柴燈祭」中雄壯且魄力十足的生鬼舞蹈、以能體驗細緻粉狀雪而聞名的「長野滑雪場」以及時令海鮮等，悠遊日本東北、信越也能用便利的方式，「JR EAST PASS」無限次搭乘券！讓旅遊可恣意暢遊，賞美景、吃美食。

【正值冬季的必訪奇景】

藏王樹冰［山形縣］：藏王的樹冰也被稱為「雪怪」，為誇耀全球的冰雪藝術品。在遼闊無邊的冰原中不規矩樹立著的樹冰，這樣幻想般的景致不禁讓人感受到滿滿的壯闊感。搭乘「藏王纜車」可以360度於車內展望遼闊且魄力十足的樹冰。不論是早晨、日落時分抑或夜晚，皆能感受到「雪怪」各式面貌的美與魅力。

新潟縣-星峠梯田。（「JR EAST」官網 提供）

星峠梯田［新潟縣］：星峠梯田為十日町的代表性梯田。200塊大小不一的星峠梯田猶如魚的鱗片般在山的斜坡上綿延著。不論是於早晨的薄霧中、被夕陽染紅的橘紅色大地上、還是在夜幕低垂時分繁星高掛天際的夜空下，星峠梯田皆隨著時間的變化而有著不同面貌的美

【享受冰雪世界中的冬季體驗】

乳頭温泉鄉［秋田縣］：散佈在十和田‧八幡平國立公園乳頭山山腳的七大溫泉湯（七湯）稱作「乳頭溫泉鄉」。七湯富有各式各樣的溫泉水質，並具有獨自的泉源，其泉源種類更多達十多種。據說七湯的溫泉浴有治萬病的功效，而鶴之湯具有悠遠的歷史風情，不僅為乳頭溫泉鄉中最古老的溫泉、更曾為秋田藩主的御用療養泉。

長野縣-地獄谷野猿公苑雪猴【刊登請放上（写真提供：Nagano Tourism Organization)】

地獄谷野猿公苑‧雪猴［長野縣］：地獄谷野猿宮苑位於長野縣志賀高原的橫湯川溪谷一帶。在這裡可以看到作為冬季特產而聞名於世、在雪地中泡著溫泉的日本獼猴「雪猴」的身影！為了抵抗嚴冬的寒冷而浸泡在溫泉水中的猴子們，原本已經十分紅潤的臉頰因為浸泡在溫泉水中顯得更加通紅了。

秋田縣-秋田米棒鍋。（「JR EAST」官網 提供）

【必吃！冬季限定當地美食】

秋田米棒鍋［秋田縣］：米棒鍋為溫暖身心的秋田冬季代表鄉土料理！將搗碎的米飯裹在木棒上並置於炭火上燒烤後的烤米棒，隨著舞茸菇與芹菜一同丟入鍋中，在內地雞湯的熬煮之下更能品嚐出米棒鍋的鮮甜！洋溢著滿滿「家鄉味」的米棒鍋不僅暖和了身體，更洗滌了饕客們的心靈。

牡蠣［宮城縣］：宮城縣的三陸受惠於物產豐富的大自然，於每年10月至隔年2月為生牡蠣的時令季節。三陸的牡蠣之所以會這麼美味，原因就在於其養殖的優良海域水質！其牡蠣身形肥美，味道也較其他牡蠣更來的鮮甜。請務必要到宮城縣的三陸產地好好品嚐牡蠣的美味！

(中時電子報)