高雄市長韓國瑜現面臨罷免危機，對此，前國民黨黨員李正皓表示，他聽說韓國瑜為了挺過罷韓危機，備有三套劇本來解套。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜要如何因應罷韓危機，現在聽到有三套劇本，第一套是韓國瑜開始認真做市長，努力拚看看，每天早起早出門，好好辦公做事情，看形像能不能扭轉過來，高雄市民會不會心軟，就在投票的時候，給出不一樣的結果。但李正皓觀察種種跡象，認為不易達成。

李正皓再表示，第二套劇本便是韓國瑜一樣好好做他的市政，可是黨務這邊不能放，可能就會派代理人來選國民黨主席，如果這時候先卡位，且韓國瑜也順利挺過罷韓危機，2021的時候韓就可回攻黨主席，並握有2022縣市首長的提名權。

李正皓最後表示，第三套劇本是最新傳出來的，韓國瑜可能在思考主動辭職高雄市市長，如果罷免提案真成立，橫豎都是要被罷免，不如就主動辭職進攻黨主席寶座。

李正皓認為，這是現下三個韓國瑜可能採取的策略，但目前劇本會往哪走，他無法確定，但他可以確定腳本一「認真做市長等待被罷免」是最不可能的策略。

(中時電子報)