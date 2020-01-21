新北市府去年9月1日起開始推動五股垃圾山試辦計畫，輔導業者依法申請合法使用，改善當地環境，首家業者本月7日申請，21日就通過審查，總計只花費15日，也讓更多業者躍躍欲試。

新北市環保局指出，五股垃圾山專區內的業者共約650家，目前表達有意願申請試辦計畫者超過一半以上，第一家民間提出申請的業者，7日送件市府即排訂現地勘查與審查會期程，經第1次審查會提出建議後，今日召開第2次處聯合審查會即全案通過。

環保局表示，五股垃圾山試辦計畫是採召開聯合審查會議，透過事先提供申請資料，邀集各局處審查代表將審查意見一次性告知，讓申請業者可以在開會當下即清楚瞭解後續應修正或規畫方向，節省文書往返與溝通障礙。

新北市環保局指出，只要是符合低汙染及區域計畫法相關規定業者，都是本次計畫輔導的對象，希望更多業者一起來加入試辦計畫，以提升五股垃圾山的正面形象，也唯有越早申請才能越早合法化。

(中時 )