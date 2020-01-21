開發金控（2883）旗下子公司中華開發資本去年底新成立「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，基金首期規模為7.6億元人民幣，將以協助台灣先進醫療拓展大中華市場布局、協助中國大陸醫藥企業實現升級與轉型、以及兩岸企業進軍國際市場作為3大目標。

開發金說明，「昆山華創毅達生醫股權投資基金」由開發資本透過旗下香港全資子公司CDIB Venture Capital，與江蘇高科技投資集團在昆山共同設立「昆山華創毅達股權投資管理有限公司」，負責基金管理。

開發金總經理王銘陽表示，開發金為目前唯一獲准赴中國大陸設立「私募股權投資基金及管理公司」的台灣金控業者，目前除了原有的華東、華南基金及建信人壽外，並新設昆山華創毅達生醫股權投資基金，以及凱基銀攜手江蘇省銀行合作的消金公司。

開發資本2012～2019年在大中華區生醫產業的投資績效優異，截至去年9月底的私募股權基金資產管理規模已達410.82億元。王銘陽表示，開發金去年慶祝成立60年，從小型信託公司到具備4大引擎的全方位金控公司，期望以此為起點，在中國大陸也能壯大60年。

開發資本總經理何志傑表示，「昆山華創毅達生醫股權投資基金」以中國大陸生醫市場為根基，結合美國或海外先進技術、大中華人才與資本市場及全球市場優勢，建構兩岸產業資源最佳合作平台，未來透過開發金控與台灣產業結盟，將產品、技術與品牌合作進軍國際。

何志傑指出，「昆山華創毅達生醫股權投資基金」透過關係網絡、與江蘇高科技投資公司和毅達資本的深度合作，促進兩岸生醫產業升級及轉型，預期將達成協助台灣先進醫療技術進入大陸市場、協助中國大陸醫藥企業升級轉型、兩岸企業進軍國際市場等3大目標。

開發資本大健康事業群總負責人及生醫基金董事長何俊輝指出，2018年中國大陸生醫產業市場規模已突破3500億元，共有9個自主研發的一類新藥獲准上市，創下歷年之最。在生命科學和生物技術領域專利申請數量和授權數量也僅次於美國，位居全球第二。

何俊輝認為，中國大陸生醫產業今年將成為僅次於美國的全球第二大生物醫藥市場，中華開發攜手江蘇高投、合作成立「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，除了具備發展利基，亦可促進兩岸大健康產業合作、升級與市場再擴大。

昆山市副市長宋德強表示，樂見中華開發、江蘇高投和毅達資本等業內知名機構共同參與設立「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，彙聚各方優勢資源，將進一步提升昆山市在生物醫藥產業創新投資領域的布局，並期待帶動昆山生物醫藥產業轉型發展。

(時報資訊)