永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產三品牌2019年的年度績效，再次展現實力，透過完善的聯賣機制、持續優化的數位工具和屢屢獲獎的品牌形象，加盟三品牌寫下店總業績年增3成、聯賣業績年增4成的亮眼成績帶動集，團年度新展店突破130家店，全台店數一舉突破1100店、店數市佔達3成6，在21縣市拿下店數市佔第一，成就「房仲第一品牌」的地位。展望集團新年目標，期許今年可以再新增180家店，讓店數市佔一舉衝破4成，改寫紀錄。

永慶加盟三品牌2019年在竹苗地區的表現，依舊一枝獨秀，獨占鰲頭！不僅店數市佔突破5成2，穩居第一，其聯賣件數的年成長率高達5成，帶動聯賣業績年成長率飆破6成，令人眼睛為之一亮。另外，桃區2019年在加盟總部積極推動下，深度聯賣持續發威，不僅聯賣件數和業績年成長率雙雙突破4成大關，帶動桃區業績成長3成9，更吸引多位店東的加入。

隨著除夕腳步越來越近，永慶房產集團全台尾牙接力來到最後四場，竹苗區三品牌聯合尾牙將在明日登場，三場共計席開320桌，送出近千個獎項犒賞同仁。其中，桃區三品牌聯合尾牙重金邀請陳芳語Kimberly和陳大天(小蝦)到場獻唱，搭配梅東生(小吳宗憲)的熱鬧主持，讓現場笑聲不斷。而竹苗區三品牌聯合尾牙不遑多讓，明日將請到星光幫兩大女唱將－李千娜和葉瑋庭，一展現場唱歌的實力，預計將嗨翻新竹夜空。

(時報資訊)