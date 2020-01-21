是德科技日前宣布與聯發科(2454)攜手合作，成功以5G無線連接展示智慧電視8K影音串流應用。

雙方本次藉由結合使用是德科技5G模擬器解決方案與聯發科技首款5G行動系統單晶片(SOC)Dimensity 1000，為新一代應用提供每秒4.7GB的下行資料速率，此高資料速率讓使用者無需透過有線網路，也可享受8K智慧電視不間斷的8K影音串流。

是德科技大中華區無線應用工程總經理陳俊宇表示，是德科技成功以最新5G解決方案支援聯發科技的展示活動，再次證明是德科技適合多元應用的5G解決方案，是連網生態系推出可靠5G連線產品的幕後功臣。

聯發科長期採用是德科技5G解決方案來驗證其Dimensity 5G晶片組，未來更將透過是德科技5G平台，進一步以LTE核心網路和射頻存取網路，建立支援NSA模式的5G NR連結。 此連結將採用EN-DC雙連接來產生LTE和5G信號的匯聚資料流。

三年多來，在是德科技協助下，聯發科加速驗證在6GHz以下和毫米波頻段運作的晶片組，如今，全球無線裝置廠商紛紛採用是德科技5G測試解決方案，以經濟有效的方式，在NSA與SA模式下，對各種不同外觀尺寸的5G NR多模設計，進行協定、射頻與無線資源管理(RRM)驗證。

(時報資訊)