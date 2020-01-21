塭仔圳市地重劃案延宕了數十年，終於在2019年年底正式獲得主管機關審議通過，而振豐興業隨即宣布委託CBRE世邦魏理仕，公開標售持有位於新北市塭仔圳重劃區約3159坪住三土地，標售總底價近10億元、換算每坪單價約31萬元，於2020年3月5日正式開標。

位於新北市新莊及泰山交界的「塭仔圳市地重劃案」，為新北市政府推動地區發展的重大政策之一，該案範圍總面積達398公頃，此重劃案以新莊區的中正路為界線分為兩區，第一區面積為276.27公頃，預計在2021年10月開始施工，2026年6月可望辦理土地點交；第二區面積為122.06公頃，2027年初點交。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，塭仔圳市地重劃案延宕了數十年，終於在2019年年底正式獲得主管機關審議通過，消息一出便引發產業圈熱議，此重劃案的推進除了展現新北市府努力成就都市更新的行政高效率，促進大新莊繁榮發展更抱著勢在必行的決心，意味著塭仔圳即將華麗轉身，「塭仔圳新都心」已儼然成形。

房地產業者指出，正處於開發階段的塭仔圳重劃區，主打大腹地、大建設、大產業及輕總價優勢，區域價格約在3字頭，而新案價也大多落在3字頭，和副都心及頭前重劃區相比，相對親民。

根據世邦魏理仕研究部統計，觀察2019年大型土地交易案例，除自用型買方剛性需求支撐整體買盤，投資型買方亦積極購入核心資產，此外，觀察2019年重大土地交易可以發現，上市櫃建商積極搶標優質土地，全年總計購置了超過26萬坪土地，土地交易年成長率更激增了87%；投資人對於優質標的出手闊綽彰顯了勢在必得的搶標態勢，反應了投資人肯定不動產基本面穩健的走勢。

朱幸兒表示，此案不僅緊臨新北市三大都市更新區，亦是捷運「三環」及快速道路「三快」主要匯集區，能輕鬆通往雙北各區重要據點，此外，在新北市府持續挹注資源支持發展大新莊，使新莊持續展現魅力吸引遷入，總人口數及總戶籍數在過去五年間皆呈穩定成長，後勢發展不言而喻。

(中時電子報)