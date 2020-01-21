民進黨籍宜蘭縣區域立委陳歐珀完成3連霸，今天（21日）縣選委會送達當選證書，面對媒體訪問是否參選宜蘭縣長？以及外傳陳已與黨內達成不選縣長的共識？陳回應說：「我沒有跟任何人承諾。」但他也說，他是宜蘭唯一立委，願作「桶箍」促團結，會做好自己的本分。

宜蘭縣選委會今由主任委員林茂盛送達當選證書，陳歐珀表示，他會督促中央完成高鐵延伸宜蘭等建設，中央跟地方要緊密合作、把事情做好、不分藍綠，宜蘭縣政府過去都有好口碑，大家一起努力。

對於立委選舉前，外傳陳歐珀不選縣長換取黨內團結？陳回應說，他沒有跟任何人承諾，但民進黨能維持團結合作，要珍惜這個基礎，他願意當五合一選舉的桶箍，協助其他人參選任何公職。

如果地方相挺，是否會參選縣長？陳歐珀坦言：「我沒有期待。」他會做好自己的本分，地方現在很多人期待黨內盡快提出候選人，但對象不是他，他自己很清楚，會做好立委的工作。

(中時 )