初一到初五，財神爺撒糖果，熱鬧滾滾。（靈鷲山佛教教團提供）

新春賀歲！靈鷲山心道法師與小朋友合影。（靈鷲山佛教教團提供）

鼠年到，走春何處去？台灣東北角的靈鷲山聖山寺是絕佳選擇，交通便利，諸佛加持，春節期間更有泰國高僧探拍庫法師誦經祈福、金佛殿牽佛手、大殿手寫春聯等活動，現場並可請供限量88組的寶傘禮籃，廣結善緣護佑家宅平安。

探拍庫法師與靈鷲山淵源親厚，靈鷲山的8尊金佛皆由探拍庫法師接引而來，開山住持心道法師邀請探拍庫法師來山過年，信眾才有此殊勝因緣，得高僧誦經祈福。探拍庫法師於金佛殿為民眾誦經祈福，時段如下：初一~初三上午10：00 ~ 11：00，初四~初五上午10：00 ~ 11：00及下午14：00 ~ 15：00，藉由誦經祝福為來寺禮佛者招來健康、平安、財運，金佛殿並特別準備來自泰國僧皇寺唸經超過200年的聖水加持。

限量88組的金佛殿「開運禮籃＋祈福燈」組合，每年都供不應求，開運禮籃上供護佑寶傘及諸多吉祥供果，最能體現敬供的虔誠，更有鴻圖大展萬事成功之瑞兆。香蕉轉好運，橘子大吉大利，蘋果平平安安。結緣者可在禮籃上供完畢之後將水果帶回家，也可留在寺中與十方結緣。燈是智慧、光明的代表，燃燈供佛，是佛門中重要的供養之一，於一年之初點上祈福燈，為自己招來一整年的光明好運。

靈鷲山聖山寺去年陸續推出限量手作「大悲佛足皂」、「華嚴渲彩皂」、「華嚴金箔皂」，叫好又叫座。迎接金鼠年到來，特別推出【皂福城，金富貴】禮盒，可以一次收藏三款限量好皂，護持福城建設，更可以廣結善緣，也為自己招來清淨吉祥。新春來聖山寺，和皂禮盒海報展板合照並在臉書打卡，就送福字、旺字春聯。大悲佛足皂：佛足皂型立體，百萬大悲水、琉璃金粉加持配製，薰衣草香氛寧靜安心。華嚴渲彩皂：華嚴佛水，檜木玫瑰天竺葵精油，三色漸層透明晶瑩。華嚴金箔皂：華嚴佛水，檜木玫瑰天竺葵精油，金箔加被閃耀富貴。

金佛殿內供奉三尊來自泰國的「平安佛、成功佛、圓滿佛」，新春期間特別設計牽佛手活動，歡迎信眾來此牽佛手，祈願諸佛菩薩加持下，平安、圓滿一整年。牽佛手後，別忘了在此繞佛，以三尊金佛為中心，持誦佛號，順時鐘圍繞行走，即謂繞佛。經典有云，繞佛可得後世得端正好色、得好音聲、得生天上、得生王侯家等福報，走一遭金佛殿，現世來生都圓滿無礙。

金佛殿後殿供奉的百八觀音是全世界難得一見的百八觀音彩銅雕作品，108尊觀音形貌殊異，維妙維肖，百八觀音如一面藝術的牆，駐足於前，在藝術之美中領略觀音的慈悲智慧。來此一遊別忘了抽支觀音靈籤，讓菩薩為你指引來年新方向。

新春期間聖山寺善法大樓更是熱鬧滾滾，初一到初五活動齊登場，舞龍舞獅賀新春，財源廣進迎財神，與師有約聆聽上師教誨，開智慧添好運。還有手寫春聯活動，邀請信眾寫下「福」字春聯，一起貼於精心設計的「萬福千祥好運牆」，招來福氣滿滿一整年。

善法樓內全新善寶堂展示綠禪天地多樣商品，用天然打造健康。來自緬甸弄曼農場的印加果油被譽為植物腦黃金，其內蘊含豐富的Omega-3,6,9三種不飽和脂肪酸，可調整血脂、預防心血管疾病、全植物性的印加果油，是無法攝取魚油的素食者的最佳選擇。同樣產自弄曼農場的檸檬香茅精油具有超強抗菌力與殺菌力，也能驅除蚊蟲並消除身體與空間的異味，是抑菌又清新的好物。產自緬甸曼德勒的紅寶石咖啡，所產的咖啡帶有炭燻桂圓甜味，入口回甘，更被聯合國糧農組織FAQ評為世界十大好豆之一(catimor528)。

自福隆火車站走來大約10分鐘左右腳程的靈鷲山聖山寺，交通方便，諸佛護佑加持，更有美麗的山茶花爭妍鬥豔，寺方每年都推陳出新，精心設計各種互動活動，歡迎民眾前來一探究竟，踏青也招好彩頭。

(中時 )