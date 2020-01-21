春節連假即將展開，上班族都想領個年終過好年，根據1111人力銀行21日公布最新調查，今年有82.3％的上班族領得到年終獎金，跟去年的8成3大致持平，不過，今年上班族平均年終1.19個月，不僅低於去年的1.27個月，更創下七年新低紀錄！

從產業別來看，1111調查顯示，以金融業為主的「工商業服務」以平均年終1.29個月居冠，其次是「資訊科技」平均1.24個月。至於「百貨販售」受電商衝擊等影響，從業人員年終平均僅0.8個月，居各產業之末。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖說，對於辛苦工作一整年的上班族而言，年終獎金是老闆對員工表現打分數，具有肯定與犒賞意味。

觀察今年年終發放狀況，何啟聖表示，金融業包含銀行、壽險、產險、證券、票券等企業，去年台股飆新高，金控整體獲利佳，年終普遍比前一年優渥，國泰金、富邦金上看7個月、中信金有機會超過6個月，民營金控講求績效數字，年終獎金與獲利高度連動，因而躍居各產業之冠！

反之，何啟聖說，近年網路購物快速發展，直接衝擊百貨商場營運，全球最大球體建築物的「京華城」更是不堪連年虧損，在2019年11月底正式熄燈走入歷史，百貨相關從業人員年終「先求有再求多」。

上述調查來自1111人力銀行「上班族年後轉職暨年終發放調查」，調查期間自2019年12月25日到2020年1月17日，針對求職會員進行抽樣調查，總計回收有效樣本數1,192份。

(工商 )