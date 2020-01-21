天后孫燕姿將於今年6月9日出道滿20週年，對於許多粉絲頻頻敲碗全新巡演，20日她無預警在社群平台寫下800字長文，細說一路走來的成長故事，今官方也宣布20週年「就在日落以前」巡迴演唱會將於6月開跑。日前在網路瘋傳孫燕姿全新巡演時間，一份大陸官方批文顯示6月27、28日北京凱迪拉克中心演唱會審核通過，6月6、7日於上海梅賽德斯奔馳文化中心申請案目前尚待審核中。

孫燕姿20週年「就在日落以前」巡迴演唱會將於6月開跑。（環球音樂提供）

孫燕姿昨於社群平台發文，回顧自2000年開啟人生事業，包括獨自一人從新加坡拎著行李箱到台灣，面對每家媒體都要獨家、勤跑電視電台通告不放棄任何曝光機會，數年後在大陸工作增加，坐飛機成為最幸福的時間，不斷向前奔跑過了幾年「能崩潰的崩潰，能報導的報導，能收斂的收斂，最後能選擇的話，能空則空」，更說到「空隙成為自己最舒服的空間」。

孫燕姿也寫道「是逃離，是自由，是個界線有點分不清楚，沒有方向，但也沒有重量，到最後沒有重量，也沒有了重心」，而隨著她2011年結婚，陸續生下一子一女，找回人生重心，雖然對於新角色措手不及，但仍繼續努力學習當母親。

距離上次巡演已睽違5年，孫燕姿也再度兌現和歌迷約定，展開全新「就在日落以前」演唱會，她說道「我告訴自己這麼多年的累積、情緒、愛、暗、滿、空，是值得收拾的，這些跌跌撞撞，這些充滿人生不同階段的經歷，陪我一起走過的人，值得再次的踮腳。」

一份大陸官方批文顯示孫燕姿6月27、28日北京凱迪拉克中心演唱會審核通過。（翻攝微博）

她提到演唱會名稱，源自去年7月推出、獻給歌迷的創作單曲〈守護永恆的愛〉中一句歌詞「就在日落以前，我們會再見面」，她希望能透過演唱會能和歌迷齊聚，享受屬於彼此的特別時刻，孫燕姿說：「怎麼那麼快就過了20年，感覺大家都在20年裡做了很多事情，過著自己想要的生活。謝謝你們聽我的歌長大，我迫不及待與大家相聚！」

去年除了推出單曲〈守護永恆的愛〉，孫燕姿也擔任五月天演唱會嘉賓，更和五月天合作20週年版〈溫柔〉，她近期也參與跨年演出及春節聯歡晚會，春節將至她先暫時放下手邊的工作，和家人歡聚、共享天倫之樂，待年後將全心投入、為演唱會做準備，一定會把最好的演出呈現給大家。至於台灣粉絲頻敲碗的台北場，主辦單位表示目前正在努力申請中，相關消息請洽官方臉書。

(中時 )