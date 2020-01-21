郝龍斌傍晚將拜會王金平爭取支持 14:242020/01/21 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郝龍斌(記者季節攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選國民黨慘敗後黨主席吳敦義請辭，將重新補選主席，前台北市長郝龍斌已宣布參選。今天傍晚5點20分，郝龍斌將前往立法院王金平的鎮江會館辦公室，拜會前立法院長王金平，爭取支持。 (中時 ) #王金平 #郝龍斌 #國民黨 #黨主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 【老趙示警2】全世界都在反中 國民黨須提出合理論述 12:422020/01/17 政治 【老趙示警1】維持現有政策 國民黨基本盤將越來越小 12:422020/01/17 政治 爭第二大黨 李明賢：民眾黨是國民黨最直接挑戰 14:322020/01/17 政治 誰接國民黨主席？柯文哲諷「夭鬼假細禮」 10:062020/01/19 政治 郝朱有意角逐國民黨主席 韓國瑜動向受矚目 12:412020/01/19 政治 獨》國民黨新北主委李乾龍 同意留任至3／7新主席補選完成 11:442020/01/20 政治 鼓勵年輕一輩選黨主席！謝國樑：國民黨需要大改革 13:542020/01/20 政治 周錫瑋轟黨內野心者養攻擊手 呼籲集體參與改革委員會 17:172020/01/20 政治 選藍黨揆者需曾任中央委員或中評委？張亞中籲廢除 10:272020/01/21 政治 郝龍斌參選黨主席：改變國民黨內鬥內行文化 建立世代傳承 11:272020/01/21 政治 政治熱門新聞 嗆開除韓國瑜、羅智強黨籍 網友怒起底粉專！ - 政治 支持韓選2024？最新民調結果網驚呆 - 政治 國民黨為何大敗？連勝文分析：輸在民進黨這招 - 政治 最新民調出爐 蔡做這事會被罵爆？網嚇傻 - 政治 某粉專嗆開除韓國瑜 蔣萬安這樣看 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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