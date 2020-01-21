金鼠年春節假期將至，愛奇藝台灣站即日起至2/2推出「全集限時轉免」服務，劇迷可利用連假期間觀賞2019年的獨家播出的人氣韓劇，包含《VIP:她們的秘密》、《男朋友》、《觸及真心》、《WWW:請輸入檢索詞》以及《德魯納酒店》，五部人氣、口碑爆棚作品，過年期間一次看個夠。

愛奇藝台灣站不僅即時上線韓國最新韓劇，也網羅膾炙人口的經典韓劇，陪劇迷回味當年追劇的甜蜜時光，如2009年由金銀淑編劇打造的「政治愛情劇」─《市政廳》，車勝元和金宣兒的「愛國CP」席捲台灣粉絲。同樣出自編劇金銀淑之手的《祕密花園》，炫彬化身傲嬌金社長，與女子漢河智苑因靈魂交換上演一場夢幻愛情，令人拍案叫絕。由「亞洲王子」張根碩、朴信惠、鄭容和及李洪基主演的《原來是美男》，李鍾碩、陳世娫和朴海鎮以醫術過招的《異鄉人醫生》，「型男歐爸」趙寅成和「收視女王」孔曉振的《沒關係，是愛情啊》即日起都能在愛奇藝台灣站重溫。

繼先前公布熱門韓劇排行榜後，愛奇藝台灣站再度精選2019年全年度會員「一刷再刷」的口碑韓劇前十名，第一名由流量王《德魯納酒店》再度奪冠，高甜劇《她的私生活》、《觸及真心》則位居第二、三名，第四、第五名為職場愛情劇《WWW:請輸入檢索詞》、《天才醫生車耀漢》，第六到十名分別為懸疑劇《VOICE 3》、《請融化我》、《會讀心術的那小子》、《男朋友》、《先熱情的打掃吧》，推薦給首播時來不及追劇的劇迷追好追滿。

愛奇藝台灣站2019 年度韓劇回訪排行榜。（愛奇藝台灣站提供／黃慧雯台北傳真）

此外，由「國民學長」朴海鎮、趙寶兒主演的療癒愛情劇《Forest》將於1/30起每週四五首播，眾所期待的《天氣好的話，我會去找你》和《謗法》等最新韓劇將在年後陸續登場，更多春節精選節目可上愛奇藝台灣站「送豬迎鼠賀新春」專頁或官方臉書及IG查詢。

(中時電子報)