前副總統呂秀蓮今在網路直播節目指出，國民黨若這兩年改革如可以做到黨內民主化、年輕化、台灣化「三化」，「民進黨你小心」，若因為蔡英文總統當選連任，黨內依舊吃香喝辣、人事被霸佔等，四年後不是不會政黨輪替。

她說，現在拿下八百多萬票，會讓蔡總統非常自滿、驕傲，但別忘了曾說過的，謙卑、謙卑再謙卑，希望520提出的內閣名單、政見都應符合人民需要。

此外，呂秀蓮還提到，大家可以思考未來總統只做一任；她說，蔡英文贏了，現任總統掌握國家機器、資源，任何一個要競選連任的總統參選，本來就是不公平、不對等戰爭，因為擁有一整個國家，既然如此，乾脆給一任就好，大家可以認真思考。

她認為，現任總統為了連任政策買票，國庫大開，後兩年不想得罪選民、財閥等，對於弱勢要照顧，不是要選舉才要照顧。

他說，大家想想，錢這樣花對嗎？逛夜市就給夜市票？去玩給補助，會玩會去吃的，根本不是最窮的人。「明明連任都一定當選，還要浪費那麼多錢嗎？」

她還不忘酸一下說，「蔡英文總統真的是命好」，前一年地方選舉大敗，這一年為了連任不斷政策買票，花了五六千億，但斷了那麽多邦交國都沒人在意。

(中時 )