大甲分局針對鎮瀾宮附近街道實施春節連假疏導措施。（大甲分局提供／王文吉台中傳真）

豐原分局於中正路（源豐路至博愛街路段）擺設交通錐及連桿，自小年夜至大年初五實施人車分道。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

過年走春拜拜祈福，大甲鎮瀾宮平均每日湧入5萬信徒，大甲分局宣布初一至初五實施交通管制，行人徒步區禁止汽車進入，並提供接駁車服務。豐原分局針對慈濟宮附近街道實施人車分道，管制路段兩側禁止臨時停車，並增加交通疏導人力，以提升中正路車流通行效率。

大甲鎮瀾宮香火鼎盛，警方統計，過年期間每日約有5萬人湧入鎮瀾宮，春節期間車流由國道3號大甲交流道進入大甲市區，恐造成甲后路段交通嚴重壅塞及回堵，大甲分局為維護車流順暢，加強宣導各項疏導管制措施。

大甲分局宣布，初一至初五每日上午9時至下午6時實施交通管制，鎮瀾宮周邊街道劃設行人徒步區，禁止汽車進入，建議民眾搭乘火車、公車；自駕車可停放美人山營區、大甲體育場，並提供接駁車服務，路線行經美人山營區、甲東路、水源路、中山路1段、南陽街等。

豐原慈濟宮及廟東夜市新春期間人潮絡繹不絕，豐原分局宣布自小年夜至大年初五實施人車分道，於中正路（源豐路至博愛街路段）擺設交通錐及連桿，建立行人徒步區。管制路段兩側禁止臨時停車，並增加警力及義交投入交通疏導，以提升中正路車流通行效率。

豐原分局長黃永志強調，維護春節連假交通安全及順暢警方責無旁貸，貫穿廟東復興商圈的中正路匯集人流車潮，常有人車爭道的危險狀況發生，籲民眾配合現場警力及義交指揮，讓大家都開心出門，平安回家，歡喜迎新春。

(中時 )