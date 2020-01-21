高雄男子阿義（化名）到車廠試車，由穿著黑絲襪的女業代接待。豈料阿義竟用測試後座空間為藉口，5度出手襲臀，還要求女業代脫下黑絲襪，因為「自然膚色較好看」，還用「我只是天秤座，就是喜歡美」等語騷擾。女業代怒告性騷擾，刑事部分法院判刑3月，民事部分判賠8萬元。

判決書指出，前年7月某日，阿義到高雄鳳山某車廠賞車，女業代出面接待，並陪同上路試車。阿義自稱未婚妻已懷孕3個月，想買一台可以載4個大人及1個兒童安全座椅之車輛，要求女業代幫忙測試後座空間，不料過程中，阿義竟頻頻拉女業代手臂，意圖讓她往自己身上靠，甚至5度伸出鹹豬手襲臀。

除了動手，阿義也用言語騷擾，說出「妳可以不要穿黑絲襪嗎？我覺得自然膚色比較好看」、「想妳不要穿黑絲襪給我看」等語。回程路上又說「這（不喜歡黑絲襪）是我的秘密，不要跟我老婆說」、「妳不要生氣喔，我沒有要冒犯妳，我只是喜歡漂亮可愛的小女生」、「這是秘密，妳也不要覺得心裡有任何的不自在，我只是天秤座，就是喜歡美」。

此外，阿義還有意無意透露自己財力甚佳且慷慨大方，願給女業代金錢上的好處。阿義的一言一行，全都被車上的行車紀錄器清楚拍下，也成為罪證，法官審酌被雙方身份、地位，做出上述判決。

(中時電子報)