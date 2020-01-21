去年底由大陸湖北省武漢開始爆發的新型冠狀病毒，直到現在異疫情尚未控制住，且有越演越烈趨勢，專家認為病毒是經由野生動物傳到人體。有武漢網友日前爆料，即便疫情持續擴散，但當地人依舊有「吃野味」的習慣，對於疫情警覺性過低。另外，有人趁機發「國難財」，一盒口罩竟要價人民幣1700元（約台幣7500元），還有許多網友認為應該要「燃竹放砲」以減少疫情蔓延。

此次新型冠狀病毒不只在大陸國內蔓延，就連鄰近的日本、韓國及泰國都已出現確診病例，中國工程院院士、呼吸道疾病專家鍾南山表示，病毒透過野生動物傳到人體的可能性相當高，而且肯定有人傳人現象。

1月4日時，曾有武漢網友在疫情源頭的華南海鮮市場，拍下多種野生動物被混雜關籠的照片，並指拍到了麂、旱獺和其他叫不出名抽的野生度物，直言：「環境潮濕骯髒，以前沒有爆發疾病的算是運氣」、「華南海鮮市場販賣野生動物，早就該管管了！」

今（21日）更有網友直接貼出野生動物的「售價表」，從孔雀、果子貍、狐狸、活鹿等共超過100種「野味」，表單並註明可以送貨上門。這名網友痛批「屢禁不止」，表示許多人為了自己的口腹之欲，就將所有人的生命安全棄之不顧，販賣野味不是一兩天的事，質疑武漢華南海鮮市場的相關監督單位未盡責。

由於專家認為病毒已出現人傳人現象，大陸網友開始出現「爆竹消毒」的意見。有網友指出，唐朝曾發生過嚴重瘟疫，當時「花砲祖師」李畋用爆竹的硝煙來驅散瘴氣，有效減少疫病流行；許多網友也紛紛表示「希望政府開放春節煙花爆竹的管控，殺一殺空氣中的病毒細菌」、「爆竹能讓空氣中彌漫著防病殺菌的酸性氣體，有效遏制呼吸道疾病的流行。」

於此同時，大陸民眾也開始建立戴口罩防病毒的觀念，有警員表示，武漢的醫院內所有人都會戴口罩，地鐵乘客也有8成會主動戴口罩，民眾更是紛紛上街搶購。不過許多商人坐地起價，N95口罩一盒十片裝，竟要價超過人民幣1700元，等於一片就要價台幣750元，讓許多有危機意識的網友大嘆買不下手。

一名員警貼出武漢當地醫院照片，表示院內所有人都有戴口罩。（圖／南京政務服務施sir微博）

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(中時電子報)