台灣大(3045)今(21)日宣布榮獲108年行政院國家關鍵基礎設施防護訪評演習績優殊榮，為電信業唯一獲獎業者，台灣大技術長郭宇泰表示，通訊傳播對於國家安全至關重要，電信業者不僅只著重自身獲利，更應認知對國家社會的責任，台灣大秉持運用專業、與政府協力維護公共利益的目標，整合動員內外部資源，發揮居安思危的力量。

為維護國土安全與駭客資安攻擊，國土辦於去年擴大舉行關鍵基礎設施的全災害防護演習，台灣大因肩負國家通信重責積極響應。此次演習由郭宇泰技術長親自出馬擔任兵棋推演主推官，郭宇泰指出，台灣大以民營企業之姿，內部動員近200人，並大規模整合18個中央與地方相關單位計125人，包括軍警消、醫護疾管、環保、供水供電及設備廠商等，召開會議逾40場，反覆模擬各種天災、人為破壞與資安事件，務求全面掌握通訊系統的可能風險及弱點，演習過程真實而流暢，獲得佳績固然感謝同仁及合作夥伴們的努力，但更重要的是台灣大盼防患於未然，為國家安全貢獻一份心力。

台灣大以機房重地為演習主要場域，演習評比包括實地現勘、兵棋推演、書面審查、業務簡報等項目，台灣大設計各式災害情境不僅接地氣亦符合時事，以打造最務實有效的災防措施與應變機制。例如台灣人都曉得地震的可怕，且目前科技無法完全預測其到來，發生時不僅災區生命財物受到威脅，親友互報平安的緊急通訊需求大增；另外，若遇到有心人士的人為破壞或恐怖攻擊，人心惶惶之際，「假消息」等資訊戰打擊更恐釀另一波危機等。

台灣大表示，今年台灣正式邁入5G時代，為各大電信業關切的重頭戲，台灣大不僅放眼未來台灣的5G發展，更是不忘以公共利益為己任，此次配合公部門關鍵基礎設施演習，也獲得高度評價。

(時報資訊)