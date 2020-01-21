農曆年即將到來，年底搶著掛牌加上今年春節較早，據統計，1月前20日車市掛牌28,808台，比去年同期成長36.2%。和泰汽車(2207)以11,177台，高達38.8%的市占率開出紅盤，且代理的TOYOTA拿下進口車寶座外，Lexus亦搶下豪華進口車銷售第一名。

春節將長達7天幾乎至本月底，元月車市掛牌提前結算，1月前20日車市掛牌年增逾36%且月增18.8%，但由於營業天數所剩無幾，預計1月整體掛牌將較去年同期減少。

繼去年12月車市衝刺，衝出4.5萬台以上水準，也帶動去年車市規模達43萬9836台，年增1.1%。展望今年，和泰汽車對今年車市看法仍樂觀，預期在總統大選結束、美中貿易戰降溫、汰舊換新政策最後一年帶動下，看好今年車市規模仍可期。

1月前20日的車市較去年同期成長超過三成，其中，和泰車達11,177台，比去年同期大增65%，且以38.8%的市占率穩居第一。旗下的熱門進口休旅TOYOTA RAV4以2,837台，較去年同期大增211%，並超越國產車TOYOTA Altis的2,209台，成為單一車款的銷售冠軍。

此外，和泰汽車代理的Lexus以2290台，超越賓士的1746台，在2020年首月搶下豪華進口車的第一名。

2020年元月車月有不錯的成績，但進口車銷售表現勝於國產車，進口車1月前20日總市場達14,643台，年增51.9%，在TOYOTA RAV4及Lexus熱銷帶動下，進口車以50.8%的市占率，勝過國產車的整體市占率。

和泰汽車2019年銷售佳績延續至今年，主要是去年3月ALTIS、RAV4改款上市的熱銷效應持續。和泰汽車旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌，2020年1月以11,177台，高達38.8%的市占率稱霸。

今年1月前20日，車市總銷售第二名為裕隆集團中華汽車(2204)的2845台，年增6.7%，市占率9.9%；第三名為裕隆集團裕隆日產汽車(2227)的2311台，年增1.5%，市占率8%；進口豪華車BENZ賓士以總掛牌數1746台，年增17.7%，市占率6.1%、居第四名。美系FORD福特汽車以掛牌數1498台，年增103.5%，市占率5.2%居第五名。

(時報資訊)