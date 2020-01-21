中信投信宣布，「中國信託多元收益ETF傘型基金」旗下的「中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金（00772B）」及「中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金（00773B）」已獲主管機關核准，收益分配頻率由季配改為月配。

中信投信表示，這是台灣證券市場中首2檔提供月配息的債券ETF，將於2月進行最後一次季配息評價，自3月起適用月配息評價。隨著台灣步入超高齡社會，退休議題成為市場中重大議題，希望透過提供月配息商品，提供退休族進行現金流量管理更好的選擇。

中信自2018年第四季起加入ETF發行市場，去年1月首度發行中信高評級公司債、中信優先金融債2檔債券ETF。據CMONEY統計，中信高評級公司債截至16日規模為667.3億新台幣，在台灣證券市場發行的ETF中排名第2。

中信投信債券ETF經理人張勝原表示，中信高評級公司債與中信優先金融債都是以美國企業為主的投資等級債券，挑選信用品質相對較優的券種，讓投資人可長期持有，做為資產配置的重要工具。

觀察過去1年的配息率，據彭博資訊統計，目前中信高評級公司債、中信優先金融債分別追蹤的彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數、彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債指數年化配息率，落在3～3.3％左右。

張勝原指出，今年市場外部因素仍多、震盪難以避免，持有股票的投資人在此環境下，更應該同時持有債券ETF，以降低投組波動度。同時，透過月配息機制，可同時進行現金流管理，在退休規畫上是相對有力的工具。

張勝原表示，近期適逢美國財報周，市場預估美國投資等級債去年第四季的營收與盈餘表現，有望優於第三季，由於去年利差已大幅縮減，預期今年再收斂空間有限。美銀報告指出，標普500去年走勢與美國投資等級債利差呈現正相關，後續建議可留意標普500走勢。

(時報資訊)