林女創設邪教，以驅魔為由，對信徒拳打腳踢、毆打施虐，被虐歐的信徒全身傷痕累累。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

林女創設邪教，以驅魔為由，對信徒拳打腳踢、毆打施虐。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

林女創設「中華白陽四貴靈寶聖道會」暴力宗教犯罪集團，檢警前往查緝。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

自稱「聖師」的61歲女子林欣月，招募信眾創設「中華白陽四貴靈寶聖道會」，去年3月間在大陸將方姓女信眾毆打致死，檢警追查偵辦，發現若有信徒不服指示或質疑，林女等人即以驅魔為由虐毆，並致1人死亡、1人雙眼失明及13人輕重傷，台中地檢署21日將林女及幹部共10人依《組織犯罪防制條例》、傷害致死及重傷等罪提起公訴，並求處重刑。

林欣月在2008年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」暴力宗教犯罪集團，於南投縣國姓鄉設立道場，自稱是「聖師」，設有「長老」、「三才」等幹部，不少信眾還將幼小子女帶進道場。林女自2012年間開始，對不服從指令或想脫離組織信眾，以「借竅驅魔」為藉口，施以拳打腳踢、毆打凌虐，並巧立「道務基金」、「開荒基金」、「報恩金」及「敬師金」等名目，向信徒收取費用，金額從數千元到數萬元不等。

林欣月於2019年3月間率26歲方姓女子等信眾到大陸廣西南寧市的道場，有信眾不想去拖延辦理台胞證遭痛毆、1名70歲女信眾被指稱偷窺資料遭毆打導致雙眼失明，一行抵達大陸後，擔任「三才」的方女不認同林女痛毆信徒做法，林欣月即以不服從命令為由，要求她平躺，指示其他幹部腳踩她腹部，並施以痛毆，致方女慘死。

事後，林欣月等人逃回台，還要求56歲的陳姓女幹部幫她頂罪，陳女不從，林欣月竟命令陳女的親生女兒痛打母親，還打到腦震盪才停手，想逃或有質疑的信徒都被毆打或罰跪。

台中地檢署檢察長陳宏達在去年3月間接獲陳情，檢方成立專案小組偵辦。檢警在去年8月，專案小組到南投國姓道場查緝，查獲棍棒、電腦等證物，查扣約30支打人影片及現金900多萬元，並救出多名信徒，遭痛毆信徒全身傷痕累累，令人不忍卒睹。

檢警調查發現，「中華白陽四貴靈寶聖道會」吸收未成年人脫離家庭，並以暴力手段毆打凌虐欲脫離組織成員，導致1人死亡、1人雙眼失明及13人輕重傷，其中有6名兒童，並有超過15個以上的家庭遭受生命、身體及自由危害。

台中地檢署檢察官認為，林欣月因信徒不服領導，就以「借竅驅魔」為由，暴力毆打凌虐信徒，且手段異常兇殘，檢警查緝營救過程發現被害信徒身心嚴重受創，聯繫社會局介入安置或責由適當家屬妥善照料。事後，林欣月否認犯罪、毫無悔意，依《組織犯罪防制條例》、傷害致死及重傷等罪，起訴林女及幹部等10人，並請法官處以重刑。

(中時 )