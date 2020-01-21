苗栗縣議員張志宇遭控當選無效之訴，一審判決駁回，21日台中高分院宣判當選無效，將由落選頭、民進黨前苗栗市民代表徐筱菁遞補。張志宇連兩屆都在一審駁回判決、二審當選無效，他強調，服務地方與鄉親的態度不變。

張志宇的媒人劉姓女子遭控以每票500元至1000元，向12人買票，被依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，處1年10個月徒刑，緩刑4年，向公庫支付3萬元，褫奪公權4年。

徐曉菁對張志宇提當選無效之訴，一審認為劉女非張志宇團隊成員，不能僅憑兩人為媒人關係，認劉女賄選行為張有參與、知情、授意、同意等，駁回當選無效之訴。21日台中高分院宣判當選無效，全案定讞。

張志宇對於當選無效判決感到遺憾，他指出，苗栗地院法官經過詳細審理，已駁回當選無效之訴，高院法官自由心證做出無效判決，相當不解。張志宇強調，雖未來沒有議員頭銜，但服務處還是敞開大門，將持續為鄉親解決問題、爭取建設。

(中時 )