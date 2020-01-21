快訊》男闖平交道遭自強號撞擊 南迴線暫時不通 14:372020/01/21 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵屏東佳冬平交道，發生路人闖平交道遭自強號撞擊事故。(台鐵提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵一列今天中午從高雄新左營開往台東的311次DMU自強號列車，約1點28分於佳冬站南端復興路平交道(K57+971)處，突然撞到一名跨越鐵路平交道之行人，造成該位男子受傷送醫，目前路線暫時不通，已通知路警及救護車前往處理。 台鐵屏東佳冬平交道，發生路人闖平交道遭自強號撞擊事故。(台鐵提供) (中時電子報) #台鐵 #南迴 #平交道 #佳冬 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜選後首開直播 呼籲暫時不談政治 17:252020/01/18 政治 人行LPR報價不變 降息暫時落空 04:102020/01/21 焦點新聞 社會熱門新聞 活春宮男主角是他！建築小開老漢推車酒店妹 觸法又氣瘋老婆 - 社會 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 寶馬哥帶酒店妹當街嘿咻 老婆吉普賽臉陪老公到警局 - 社會 黑絲襪太誘惑？天秤男試車5度襲臀 還要女業代脫 - 社會 獨》陸軍中士離奇燒死車內成焦屍 檢警封鎖調查 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。