台鐵一列今天中午從高雄新左營開往台東的311次DMU自強號列車，約1點28分於佳冬站南端復興路平交道(K57+971)處，突然撞到一名跨越鐵路平交道之行人，造成該位男子受傷送醫，目前路線暫時不通，已通知路警及救護車前往處理。

台鐵屏東佳冬平交道，發生路人闖平交道遭自強號撞擊事故。(台鐵提供)

(中時電子報)