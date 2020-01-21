台中市警局刑事警察大隊偵二隊，21日公布破獲大麻種植場及大麻包裝加工廠，逮補43歲詹男及53歲王男。（台中市警局刑事警察大隊偵二隊提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局刑事警察大隊偵二隊，21日公布破獲大麻種植場及大麻包裝加工廠，查扣53株大麻。（黃國峰攝）

警方查緝大麻種植場，除了要騙過看門狗、還要當飆仔！台中市警局刑事警察大隊偵二隊21日公布破獲大麻種植場及大麻包裝加工廠，偵查期間，要躲過嫌犯飼養的美國惡霸犬、騙過台灣土狗，還要喬裝飆仔與嫌犯飆車，歷經4個月偵察，逮補詹姓、王姓嫌犯，查獲53株大麻等相關證物，警詢後全案依違反毒品防制條例，移請台中地檢署偵辦，檢方複訊後諭令羈押。

台中市警局刑事警察大隊偵二隊去年10月查獲一藥頭攜帶1.3公斤大麻案件，向上追查毒品來源發現平常從事招牌及鐵工的43歲詹男、53歲王男涉有重嫌，展開跟監行動，其中詹男愛好開快車，警方跟監時若跟太緊未免打吵驚蛇，跟太遠又易跟丟，為近距離接觸，警方也扮起飆仔，與他近距離飆速，進而查到其落腳處。

警方調查發現，詹男租下太平一透天厝，交由王男居住該處負責種植大麻，採收大麻後送到詹男於大里承租的工廠加工、包裝後，由詹男負責販售，但詹男於工廠內養了5隻美國惡霸犬及2隻台灣土狗，員警一接近，裡面的惡犬就狂吠不止，2隻台灣土狗還會追出來，讓警方無法靠近蒐證而傷透腦筋，後警方買來鹽酥雞丟給二犬，分散其注意力後，順利確認大麻工廠後展開緝捕行動。

警方調查發現二男因嗜賭而積欠債務，才挺而走險種大麻謀利，本月15日時機成熟，警持搜索票直搗黃龍，查扣大麻成株53株、大麻種子57顆、成品大麻花5包、栽種工具1批、肥料、真空袋、封口機、研磨器、電子磅秤、手機等贓證物，二嫌警詢後，依違反毒品防制條例，移請台中地檢署偵辦，二嫌聲押獲准，警方追續查大麻流向。

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(中時 )