捷運環狀線已開放試乘，且於本月底正式通車，而根據實價資料統計，沿線房價最高的是捷運板橋站，華廈及住宅大樓單價站上5字頭，而頭前庄站華廈及住宅大樓僅需2字頭，業者分析，沿線各站以中和站、幸福站受惠於人口及房價優勢，不論是住宅大樓還是公寓，房價都在3字頭，預估將成為具有發展潛力的站點。

捷運環狀線第一階段由新店大坪林站起始，經由中和與板橋，最後抵達新莊新北產業園區站，共計14站，其中6站可站內外轉乘其他捷運路線。

中信房屋根據新北市政府民政及實價資料統計環狀線周邊500內房價，捷運Y16板橋站是沿線各站中平均單價最高的站點，2019年華廈及住宅大樓均價每坪約54萬元，公寓約43萬元，而Y18頭前庄站則是單價最低的站點，華廈及住宅大樓均價每坪約33萬元，公寓則是Y20新北產業園區站，單價每坪僅約22萬元。

中信房屋研展室副理張漢超表示，板橋站位於新板特區商圈內、比鄰新北市政府，由商圈帶動房價的型態明顯，因此無論較新的華廈住宅大樓或傳統的無電梯公寓，房價都同時聯袂受惠。

至於對於想逐捷運而居，又期待未來有發展潛力的民眾來說，張漢超認為，中和、幸福兩站是不錯的選擇，因這兩站人口數多，而房屋價格較親民，華廈及住宅大樓均價每坪分別為39萬元、36萬元，加上交易量是沿線第2、3高，發展潛力值得期待。

中和站靠近華中橋頭，距知名的中和廟口不遠，多年前該站周邊仍以傳統武市為主，但後來商業型態逐漸轉型，購物中心、量販店、3C賣場到位，不少建案隨之陸續推出，順勢帶動房地產交易量，未來還有捷運萬大線話題，可望再為周圍房市進一步加溫。

幸福站位於新莊區幸福路與思源路口，緊鄰新莊舊市區，附近即為副都心和頭前重劃區，該站開通後搭至新北產業園區站與頭前庄站前往三重、北車、北市中山、大同等地相當方便，補足原本捷運交通無法連貫的缺點，周邊房市在新建案推展下，將有機會持續發酵。

(中時電子報)