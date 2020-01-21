大陸商務部外資司司長宗長青21日表示，2019年大陸外資工作最突出，面對全球經濟增長放緩、跨國投資低迷、國際環境不確定性增加、各國引資競爭加劇條件下，吸收外資實現逆勢增長。據新浪財經報導，以美元計算的話，全年達到1381.4億美元、年增2.4％，規模再創歷史新高，穩居發展中國家首位、全球第二；若按人民幣計算則為9415.2億元、年增5.8％。

(旺報 )