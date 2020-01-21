陸商務部：2019年吸收外資逆勢成長 規模新高 14:522020/01/21 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部外資司司長宗長青21日表示，2019年大陸外資工作最突出，面對全球經濟增長放緩、跨國投資低迷、國際環境不確定性增加、各國引資競爭加劇條件下，吸收外資實現逆勢增長。據新浪財經報導，以美元計算的話，全年達到1381.4億美元、年增2.4％，規模再創歷史新高，穩居發展中國家首位、全球第二；若按人民幣計算則為9415.2億元、年增5.8％。 (旺報 ) #外資 #大陸 #新高 #全球 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 海思轉單加持 中芯國際 股價飆15年新高 02:252020/01/17 全球財經 M2年增8.7％ 創22個月新高 02:252020/01/17 全球財經 創五年新高紀錄 順達去年每股賺5.61元 02:252020/01/17 證券．權證 世芯去年每股賺7.21元 新高 02:252020/01/17 證券．權證 《業績-金融》三商美邦人壽2019年稅後淨利54.2億元，創歷史新高 10:472020/01/17 財經 《日股》全球需求看俏，日經指數早盤登15月新高 12:232020/01/17 財經 《韓股》陸經濟報喜，韓股觸及15月新高 12:252020/01/17 財經 《日股》日經225指數收漲0.45％，創1個月新高 15:412020/01/17 財經 觀光策略＋國旅補助 花蓮旅客人次創歷史新高！ 19:492020/01/17 生活 茂林-KY今年營收 挑戰新高 04:092020/01/18 證券．權證 財經熱門新聞 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 合雄MAX 中大公園首排 坐擁八德新市鎮生活圈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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