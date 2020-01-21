過完農曆春節，進入3月春天之際，就是賞花的最佳時刻！日本除了好吃好玩之外，櫻花季更是美不勝收，但櫻花盛開只有短短10日至2週的時間，其實進入4月中期緊接著就是紫藤花與芝櫻的季節，吸引全球旅客前往欣賞。盈達旅遊今年特別為了日本花季推出7條遊程，趕在2020年1月31日前報名還可享兩人同行，第二人省3000元的優惠喔！

【賞櫻遊程選擇多 一鍵報名即可實現】

放眼望去滿滿的粉色花海盡收眼底，這樣的景色總是美到讓人屏息，更是殺底片的超棒去處，難怪每年花開之際許多遊客都紛紛前往日本一睹這浪漫的景色。花期為3月中至4月中的櫻花，盛開時間並沒有很長，因此非常珍貴。盈達旅遊規劃了5條賞櫻遊程，像是「【珍愛日本】北陸春櫻四重奏‧長良川夜櫻‧抹茶體驗‧百選溫泉五日」、「【日式幸福】九州百選星櫻賞‧柳川遊船‧阿蘇國家公園住一晚五日」

日本第一櫻花隧道「足羽川櫻並木」。(圖/盈達提供)

盈達旅遊安排搭乘長榮或華航航空前往，親臨日本五大國寶城、城下町老街漫遊等，以及漫步日本第一櫻花隧道「足羽川櫻並木」，被身旁600棵滿滿櫻花樹擁簇著，欣賞花瓣飄落的絕美景象，好不浪漫；搭乘松川遊覽船前往粉櫻隧道，一面欣賞櫻花美景，同時聽著船夫細說富山歷史，實在好愜意。

或是搭乘日系規格的星悅航空，前往福岡舞鶴公園，園內種有梅花、櫻花、牡丹花、蓮花等美麗花卉，是一座集歷史、文化和運動的城市中心休閒公園；搭乘登山纜車前往622M高的山頂處，欣賞皿倉山的浪漫夜景；在柳川市乘坐被稱為「到恩烤」的小舟沿著護城河順流而下，欣賞川流美景。

小倉城勝山公園為北九州市民的休憩公園，每當到了櫻花季那300多棵的櫻花樹一同綻放，屆時還會舉辦<小倉城櫻花祭>，吸引超多人前去共襄盛舉。除此之外，也會帶著遊客親臨八坂神社，亦是戀愛祈願的聖地，來到這可以期許自己的桃花朵朵開；而「笠山椿群生林」約有兩萬五千多棵的野生山茶花，地上掉落著滿滿的紅通通山茶花，形成另一種浪漫的景象；「秋芳洞」是東洋最大的鐘乳石洞，走進洞穴中可以觀賞到超壯觀的鐘乳石景象，不禁讓人讚嘆大自然的鬼斧神工！

【垂墜的浪漫紫簾 赴日欣賞紫藤花海】

賞櫻賞膩了嗎？那就欣賞絕對會讓你美到說不出話來的紫藤花！盈達旅遊推出2條欣賞紫藤花海的遊程，2020年1月31日前報名一樣可以享早鳥優惠，兩人同行第二人省3000元，還能免費租用wifi機。

搭乘星悅航空啟程至日本，前往擁有絕美紫色瀑布的河內藤園，這裡被CNN選為「31個日本最美麗的地方」，微風輕輕吹過，紫藤花輕輕搖擺的美景實在太浪漫；中山熊野神社的中山大藤祭也是必去景點，這裡種植了樹齡約有300年的大藤，占地約1200平方公尺，抬頭便可看見垂落滿滿的長藤花。

CNN選為「31個日本最美麗的地方」的河內藤園。(圖/盈達提供)

除了欣賞紫藤花之外，也有安排其他具有深度及文化意義的景點，像是位於山口縣下關市的赤間神宮，有著朱紅色的醒目建築，這裡流傳許多歷史傳說，為此地增添了一股神祕氣息；「昭和町」重現了昭和30年代的繁華，富有朝氣的商店街可以讓人回味當年，街上盡是復古招牌及老舊建築，彷彿穿越時空回到過去。

由溫泉匯流而成的「金麟湖」，充滿幽靜氛圍的風景是湯布院最著名的湖泊；「有田德國歐風宮殿」有著華麗風格的巴洛克式庭園，園內還有陶藝小街、工房及酒造廠，更能自費參與體驗有田燒。來不及農曆春節飛出去也沒關係，跟上日本花季美一波，包準會是讓你難忘的賞櫻之旅！最終優惠內容以盈達旅遊官網為主。

(中時電子報)