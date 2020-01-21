林建岳出席慶功，和鄭秀文等人合照。（圖／翻攝自sammi_chengsauman IG）

62歲百億富豪林建岳早年和王祖賢的緋聞鬧得沸沸揚揚，但傳在家人反對下最後不了了之，今年初林建岳現身在女兒林心兒IG中，當時他坐著輪椅、一臉疲態，最近鄭秀文曬照慶功，身為老闆的林建岳也現身，他除去輪椅，身穿白色外套，精神奕奕地摟著鄭秀文等人，看來身體狀況不錯。

林建岳1980年和謝玲玲結婚，生下5個子女，然林建岳之後和王祖賢鬧緋聞，甚至為此要求離婚，林家父母不同意，最後林建岳和謝玲玲離婚，也與王祖賢分手，林後來又跟台灣模特兒陳浥萍交往，兩人生下一女，可惜最後還是分手收場。

林建岳當年轉換事業重心，開設寰亞唱片，昨身為寰亞唱片一份子的鄭秀文曬出和公司同仁合影，感謝工作人員的付出和信任，雙方在沒合約的情況下已合作15年，而照片中也見先前總以輪椅代步的林建岳身影，他站在鄭秀文旁邊，滿臉笑容，精神狀態與身體都恢復得很好。

(中時電子報)