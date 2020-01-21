繼去年擔任「一日店員」後，前總統馬英九再度化身馬大九，拍攝「一日外送員」賀歲影片。片中馬大九騎著電動自行車，親自幫民眾送餐，還送上自己親筆寫的小春聯當伴手禮，讓訂餐的民眾驚喜連連，直呼這是什麼狀況？影片在拍攝期間，即被民眾捕捉到馬前總統騎車、送餐的身影，在網上瘋傳。馬英九基金會趕在年前推出影片，歲末年終再次與民同樂，讓大家在笑聲中開心過好年。

餐飲外送是近年蓬勃發展的新興產業，透過外送員的服務，民眾不用出門就可即時享用美食。為體驗這項工作的辛勞，同時為民服務，馬前總統決定擔任一日外送員，不過，遇到的第一個難題就是，從政多年的他，已許久沒有自己操作交通工作。影片拍攝前，馬前總統還特別抽時間，在辦公室及住家附練習騎電動自行車，以確保能夠順利達成外送任務。看到馬前總統從不太熟悉控制油門及煞車，到能單槍匹馬在車陣穿梭，心情七上八下的幕僚，也總算鬆了一口氣。

由於送餐是「隨機接單」，影片拍攝時會接到什麼單、送到哪，事先完全無法預測。拍攝過程中，馬前總統送餐給上班族、藝廊、停車場管理員、婚紗業者、遊戲設計公司、醫美診所、來台旅客等，接觸到各行各業形形色色的人。戴著口罩及安全帽的他，一開始並沒有引什麼注意，甚至有人因這位「怪怪」的外送員太囉唆而有些不耐煩，但在馬前總統露出真面目後，訂餐者的情緒立即大扭轉，高興得問還能不能「加點」。

馬前總統也接到學生的訂單，他騎車經過以前住了8年的重慶南路官邸，送餐到北一女中；被學生認出後，立刻在現場引起騷動。馬前總統關心學生們平時中午都吃什麼，還跟大家說「後會有期」，同學們也開心地跟他合照。

2020庚子金鼠年，馬前總統的主題春聯是「金鼠風光無盡藏，萬物熙和有餘香」。影片結尾也露出今年的春聯，祝福民眾在新的一年，風光美好無窮無盡，萬事萬物和樂餘韻不絕。除了春聯外，去年開始推出、廣受好評的福卡，今年持續推陳出新，首度在片尾亮相。正面是一隻可愛的小金鼠送上金光閃閃的金元寶，背面則是燙金的各種古體「寶」字，喜氣洋洋的金鼠福卡，過年期間將由馬前總統在全國各大廟宇親自發送，希望拿到的民眾「鼠來寶」，金鼠好運到，財源滾滾來！

(中時 )