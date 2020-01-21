為了徹底封殺大陸電信巨擘華為，美國一再呼籲歐盟等國勿用華為設備，加上外傳歐盟即將簽署的5G聯合聲明將要求5G建設必須符合歐盟核心價值觀，且需要讓供應商多樣化，外界認為此舉不利華為在歐發展；對此，歐盟內部市場與服務執委布萊頓表示，歐盟不會明確禁止華為或其他5G設備供應商。

據路透社20日報導，關於外界有5G建設必須仰賴歐洲公司、但相關作業進度勢必拖延的傳聞，布萊頓（Thierry Breton）予以澄清。他在數位生活大會（Digital Life Design）一場演說中向德國與其他歐盟成員的5G政策制訂者警告，新的5G技術將比前一代需要更嚴格的規定，但「建立嚴格規定並不會造成歐盟5G布局排除特定廠商」，且「當然包括德國在內，歐洲5G建設正在進行中，不論是現在或未來都不會延遲5G布局」。

報導指出，布萊頓的警告和德國內政部長哲侯弗（Horst Seehofer）「若將將陸企排除在外，歐洲5G網絡建設將會至少延遲5至10年」的說法有所差異。布萊頓先前曾表示，歐洲應該保有其「技術主權」，在戰略領域確保擁有本地的替代方案。

如其他歐洲國家，目前德國梅克爾左右共治的政府團隊受到美國要求禁用華為的壓力，華府一再宣稱華為5G設備藏有後門，一旦引入將可對他國從事間諜行為。不過布萊頓在他的演說中並未明確提及禁止華為，他稱「任何一家公司、無論是否為歐洲企業，如果能夠遵守歐洲規定，我們都歡迎。我們不會建立一個歐洲堡壘」。

不過，歐盟內部也有傳出對歐洲廠商諾基亞與愛立信給予優惠的聲音，以及設立更多嚴格的安全規範，將為陸廠競爭者等樂見。

(中時電子報)