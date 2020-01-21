台中市議員吳敏濟（右）走訪鐵砧山雕塑公園，發現水泥覆蓋面積過大、數十棵櫻花消失或死亡。（吳敏濟服務處提供／王文吉台中傳真）

春暖櫻花開，大甲鐵砧山風景區賞櫻熱點集中在劍井、國姓廟、鄭成功紀念館前、雕塑公園及環山道路兩旁等。台中市議員吳敏濟21日走訪發現，雕塑公園一期改造工程水泥覆蓋面積過大，而扶輪社捐贈的櫻花憑空消失，他要求二期工程補植回來，對捐贈單位有所交待。

鐵砧山風景區種植2000多棵櫻花，品種包括山櫻、吉野櫻、八重櫻等。吳敏濟表示，去年雕塑公園一期工程完工後，有民眾反映東側數十株八重櫻不知去向，西側多棵40年樹齡的日本吉野櫻，因除草機器傷到樹皮而死亡。

吳敏濟另指，一期工程覆蓋過多水泥，入口設計太大，機車及自行車擅自進入影響遊客安全，此外，缺乏休憩座椅及洗手台。二期工程已經開始，吳敏濟希望市府彌補一期工程所造成的各項缺失，並補植櫻花及遮陽的樹木。

台中市觀光旅遊局風管所管理課長楊玉香表示，二期工程主要施做西側塑木棧道、東側瞭望大安溪的觀景平台、吊網床及兒童沙坑等，會要求包商注意樹木養護，並增加植栽。

(中時 )