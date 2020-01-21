Arm(安謀)今(21)日宣布Arm Mali-G77 GPU獲得Linley集團的2019年分析師首選獎，評選為「最佳處理器矽智財」類別的優勝者，而基於Mali-G77的高階智慧型手機，本季將開始出貨。

Arm終端產品事業部副總裁暨總經理Paul Williamson表示，隨著5G與AI的興起，行動裝置上的運算需求與日俱增，消費者運用行動裝置進行更多的活動，從高效能的行動遊戲、到包含具有複雜機器作業負載的任務，他進一步表示，該獎項對Arm世界級的Mali工程團隊的努力，是一大肯定，他們不但讓效能大幅提升，也解決日趨多樣、需要密集運算任務的需求，並讓開發人員得以針對最複雜的使用案例進行設計。

Mali-G77是Arm在2019年5月發表的最新高階行動矽智財產品之一，同時也是Arm第一個基於其全新Vahall架構的高階GPU，與前一代的Mali-G76相比，行動裝置效能提升近40%。其他領域的效能也有所強化，包括機器學習效能提升60%、能源效率提升30%，以及效能密度提升30%，基於Mali-G77的高階智慧型手機，本季將開始出貨。

Linley集團資深分析師Mike Demler指出，在2019年分析師首選獎評選過程中，考量了許多矽智財，Mali-G77以其具備多項架構上的增進得以脫穎而出，他表示，除了繪圖效能與能耗效率的顯著提升，行動裝置使用者在AI應用方面，也可獲得顯著的效益。

(時報資訊)