如果要列一張日本旅遊必去的景點清單，你會怎麼列？北海道欣賞函館夜景、東京銀座逛街購物、奈良公園餵鹿…如果這些都不加思索地條列出來，卻遺忘在黑部立山雪牆底下打卡自拍，那就太沒有sense啦！要知道深厚積雪雖然許多地方都有，但在這麼厚的雪層中硬是打通出一條道路，可想而知其壯觀程度。

盈達旅遊考量季節與氣溫因素，規劃2020年初春限定版「黑部立山 雪の大谷」五天四夜深度探訪之旅，不僅親自造訪被稱作日本阿爾卑斯山的黑部立山，在震撼的雪壁底下，讚嘆大自然的鬼斧神工雕塑出如此絕美景致，也可以欣賞日本當地的人文景觀，當地村莊無論在建築和生活方式皆強調與大自然間的萬物和諧共存，醞釀天人合一的寧靜感，在美景盡收眼底的當下，可以恣意地吸收芬多精，忘卻繁雜事務紛擾，令人流連忘返。

盈達旅遊推五天四夜深度旅行 走訪立山雪牆與諸多風景名勝

盈達旅遊規劃的五天四夜旅程中，依旅客喜好提供了不同玩法，分別為：珍愛日本、日式幸福、享玩日本，旅途中有自然風光、有人文景觀，舒壓放鬆之餘，還可對當地文化更進一步認識。

珍愛日本行程，探索日本北陸立山雪迴廊

日本十分重視自然與傳統的契合，認為天人合一才符合生命之「道」，盈達旅遊規劃珍愛日本行程，帶你參觀：日本第一星空村阿智村、千年傳承鵜飼、屋形船，也會入住「山代溫泉 琉璃光」以及「長良川溫泉 老鋪旅館十八樓」這兩處多次入選「日本百選溫泉」的知名勝地，並安排體驗當地風俗民情的手作課程。

夜晚來臨，天空點點繁星映入眼簾，在阿智村中眺望星空，感受星光閃爍，沉浸在宇宙星體運行的神秘魅力；鵜飼的意思為「鸕鶿捕魚」，是一種傳統捕魚方式，漁民繫草繩在鸕鶿脖子上並使其入水捕魚，如今這種方式僅供遊客觀賞；屋形船是有著日式榻榻米的房間，外掛紅色燈籠為裝飾的豪華船隻，供宴會及餐聚使用，結合了日本傳統文化與接待精神；開業近30年的「山代溫泉 琉璃光」，以其藥師九湯聞名，當地賦予的天然泉源與提供賓至如歸的服務，使人印象深刻；擁有150年歷史的老牌旅館「十八樓」，光是館內榻榻米與和風房散發出來的懷舊木香，就足以讓人悠然神往，一邊享受天然暖湯，一邊欣賞四季變幻的長良川美景；旅途中也安排了美濃和紙人形手作體驗、金澤兼六園時雨亭日式抹茶體驗，在師傅細心指導下，體會手作花費的心思與專注，更加認識日本職人文化的精隨。

五天四夜珍愛日本行程：NT$51,900起

山代溫泉琉璃光。(圖/由盈達旅遊提供)

金澤兼六園時雨亭日式抹茶體驗。(圖/由盈達旅遊提供)

日式幸福旅程：帶你漫步雪牆、上高第森境等知名景點

想體驗令人震撼的雪壁嗎？那麼你必須來黑部立山這兒走一遭，盈達旅遊推出的日式幸福旅程方案，引領你穿梭白色雪牆小路，彷彿通往仙境道路一般，適合在這拍照打卡，予人潔白純粹的感動。本趟旅程會走訪黑部水壩、搭乘立山纜車、探索神的故鄉─上高地、體驗白川鄉合掌村文化。

雄偉壯觀的黑部水壩是日本海拔最高的水壩，還是名偵探柯南《沉默的15分鐘》內元素取材的原型；立山纜車有著500公尺的高度落差，搭乘其上，翻越銀白色山脈，欣賞日本阿爾卑斯山的雪景風光；上高地海拔高度約1,500公尺，其景色優美被譽為日本的九寨溝，原始森林與高聳群山構成如詩如畫的視覺盛宴；在1995年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的合掌村，保留了數百年前日本的古老文化，講求與自然和諧共生，處處可見天人合一的建築元素與生活方式。

體驗五天四夜日式幸福旅程：NT$44,900起

神的故鄉─上高地，其絕美景色在日本享負盛名。(圖/由盈達旅遊提供)

想玩日本？就來一趟享玩日本

一趟旅程是否值得回味，不在攻略景點的多寡，也不在價格是否低廉，而是用身體感受、用內心體會，體會這趟旅程是否讓身心舒壓放鬆，盈達旅遊推出享玩日本之旅，實現你漫遊森林與探訪鄉間的願望。

本趟旅途將體驗「Gattan Go!!」鐵道溪谷單車，以登山車搭配鐵路廢線後的鐵軌，騎乘電動單車穿梭鐵道，觀賞奧飛驒溫泉口站至神岡礦山站之間的明媚風光；搭乘彩虹之路纜車走訪三方五湖，跨越美濱，若狹兩町的三方五湖，由於受海水與淡水交互影響，在水深與水質上也有所變化，形成「四季不同色、五彩不同天」的奇妙景象；奈良梅花鹿公園舉世聞名，園區內梅花鹿活潑淘氣，與他們近距離接觸是一次特別的體驗，但千萬注意安全，別被熱情的小鹿撞得東倒西歪；奧飛驒溫泉與蘆原溫泉的泡湯行程，氤氳的熱氣瀰漫在溫泉上，身心的疲勞頓時消散，令人流連忘返。

悠閒之旅五天四夜享玩日本：NT$36,900起

Gattan Go!! 鐵道溪谷單車帶你穿梭日本的自然與傳統風光。(圖/由Gattan Go提供)

探索黑部立山雪牆 就趁現在

盈達旅遊規劃的黑部立山探索旅程，有其時間限制，春季開始天氣漸暖，想要欣賞整片大地皚皚白雪的景色難度越來越高，而初春這個時節冬雪未融，森林間生機漸露，想要欣賞雪景，感受萬物滋長時充滿生命力的喜悅，就是現在。即日起至1/31前報名付訂，享早鳥優惠專案，兩人同行第二人團費最多可省NT$3,000，並擁有全程wifi機免費租用服務。盈達旅遊不只帶你出遊暢玩，更幫你精打細算！

(貼心小提醒：最終優惠內容以盈達旅遊官網為主。)

(中時電子報)