高雄市長韓國瑜參選總統失利，隨之而來將面對的是「罷韓」浪潮！臉書粉專「藍白拖的逆襲」列出三大罪狀，要求開除總統候選人韓國瑜、台北市議員羅智強與游淑慧。對此，自由作家洛杉基感嘆表示，2018年如果不是韓國瑜披掛上陣，親自前往深綠艱苦地區去打仗，把綠地變藍天，今天的國民黨可能處境更慘。

「藍白拖的逆襲」臉書粉絲頁日前發文表示，由粉專發起連署，要求開除韓國瑜、羅智強、游淑慧黨籍。粉專小編列出三大罪狀，指國民黨內基層黨員見解與民情，往往與「活躍於媒體之從政黨員」嚴重脫節，導致「某些黨員」假借代表民意，實際上確是為了自己個人或背後勢力謀劃政治目的，甚至還「遙控黨中央滿足其私慾」。

該粉專提及，2018至2020年間，這種情況最為嚴重，累積下來的惡果就是2020年國民黨無法重返執政、立委席次不過半。其中威脅、攻擊、不實指控羞辱黨中央與黨主席最嚴重的人，就是韓國瑜、羅智強以及游淑慧，所以發起連署要開除3人黨籍，以重整黨紀、還受辱黨員公道、團結國民黨抵禦造假攻擊。

對此，洛杉基在臉書感嘆表示，2018年如果不是韓國瑜披掛上陣，親自前往深綠艱苦地區去打仗，把綠地變藍天，讓燕子、漢子沾光，今天的國民黨可能處境更慘。他直言，如果有種為何不自己請纓到高雄台南等深綠地區去選立委議員，光會在這裡放馬後砲，對敗軍之將丟石頭吐口水，難道不會感到內疚嗎？他痛批隨著敵人打自己人的醜惡嘴臉，令人憎惡！

(中時電子報)