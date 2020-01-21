武漢新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）疫情緊張，也牽動股市行情。據東方財富Choice數據顯示，從產業板塊來看，21日早盤，醫藥製造板塊領漲，恆康醫療、魯抗醫藥、東北製藥、萊茵生物、達安基因等近20支個股漲停。

從醫療產業細分，從概念板塊來看，超級真菌、流感、病毒防治、獨家藥品、體外診斷、中藥等多個概念板塊大漲；醫療器械板塊漲幅同樣靠前，其中，陽普醫療、振德醫療、南衛股份、奧美醫療等多支個股漲停；此外，藍帆醫療大漲；至於口罩概念股部分，21日繼續大漲，龍頭股份、泰達股份、振德醫療、江南高纖漲停。

不過，在生技疫苗類產業方面，市場相對平靜，多家業者出面稱，目前尚無疫情相關產品研發。

智飛生物21日在互動易平台上表示，公司積極關注傳染病流行趨勢，於2018年受讓中國科學院微生物研究所中東呼吸綜合徵疫苗（MERS 疫苗）並獲得獨占許可使用；惟MERS病毒與武漢2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）均屬冠狀病毒，因此，截至目前，公司在研產品暫未涉及2019-nCoV。

康泰生物董事會相關負責人則表示，公司現有的23價肺炎球菌多醣疫苗、13價肺炎球菌結合疫苗，前者針對65歲以上老人使用，後者針對孩童使用，暫時沒有武漢最新冠狀病毒相關產品的研發。

(旺報 )