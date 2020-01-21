劍湖山世界與觀光工廠合作，即日起，持劍湖山世界主題樂園門票票根，即可到9家觀光工廠暢遊，享受採購、消費的折扣或體驗遊程，還可參加抽獎，把汽車開回家。

劍湖山農曆春節期間引進最新蒙古國極限特技秀外，初一至初五每天都加碼推出藝人表演節目，包括火舞、立方體、大環，水晶球互動、爵士鼓等，好看好玩，又有好吃美食，園內消費滿額同樣有抽汽車的機會。

票根享優惠的觀光工廠包括興隆毛巾、丸莊醬油、大同醬油、福祿壽觀光酒廠、源順芝麻觀光油廠、朝露漁鋪觀光工廠、台灣鯛生態創意園區、良作工場農業文創館、塔吉特千層蛋糕大使館等。

為豐富民眾安排春節及228連假遊程，劍湖山世界即日起至3月1日，在主題樂園推出〈金鼠抱喜〉百萬抽獎活動：購票進入劍湖山世界主題樂園，或依指定專案入住劍湖山渡假大飯店＋1元購買劍湖山世界單日門票，就有機會抽中超級特獎「Honda HRV」運動休旅車一輛等百萬好禮。

即日起至2月9日的春節及寒假期間，推出成人票原價899元下殺至499元，再送價值200元的等值好禮，約等於門票下殺33折。

(中時 )