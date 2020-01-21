男子陳夆典前年誘殺余姓房東，一審法官看到陳的母親數次旁聽時掉淚，引電視劇《我們與惡的距離》的台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽要花20年去養一個殺人犯」，要求陳男深自檢討，判處無期徒刑，經上訴後，二審三審維持、全案定讞。

判決指出，陳夆典因不滿房東余錦享多次勸導勿在房間內抽菸及勿讓友人在半夜來訪，而心生不滿，2018年3月18日下午，他趁余男外出時，先移動監視器鏡頭，再到曬衣場徒手竊取余的螺絲起子。

余男回來後，陳以房租放在工作處所為由，要余開車載他前往拿取，之後2人在台南市關廟區產業道路附近農地發生口角，陳男拿出預藏在口袋的螺絲起子，朝余的頭頸部及背部等處猛刺數下致死。

陳夆典見余男死亡後，將屍體拖到產業道路北側一處凹陷處藏放，並駕駛余的車輛返回租屋處附近停放；余的女兒擔心安危報警協尋，經警調閱各地的監視錄影畫面，認陳夆典涉嫌重大，他到案後坦承殺人。

(中時 )